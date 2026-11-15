Reprezentacja Polski w amp futbolu rozpoczęła mistrzostwa świata w Meksyku od zwycięstwa 2:1 nad Kostaryką. Polska drużyna otrzyma również walkower za mecz z Iranem, którego reprezentacja nie dotarła na turniej z powodu odwołania lotów, informuje Interia Sport.

Zwycięstwo nad Kostaryką

Polacy otworzyli wynik już w 72. sekundzie. Po wysokim pressingu i dośrodkowaniu z boku Łukasz Mazurowski zakończył akcję celnym strzałem. Przed przerwą Kostarykańczycy nie zdobyli bramki, choć w jednej z sytuacji piłka trafiła w poprzeczkę.

W 44. minucie reprezentacja Polski podwoiła prowadzenie. Pod koniec spotkania sytuację zespołu skomplikowało wykluczenie Krystiana Kapłona za niesportowe zachowanie. Kostaryka wykorzystała przewagę liczebną i zmniejszyła straty: Santana trafił w 50+7. minucie. Polacy utrzymali jednak zwycięski wynik.

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Mecz z Iranem nie odbędzie się

Spotkanie Polski z Iranem zaplanowano na niedzielę czasu meksykańskiego, jednak nie odbędzie się z powodu niestawienia się irańskiej drużyny. Według źródła Polsce zostanie przyznany walkower, co oznacza, że jej dorobek w grupie wyniesie sześć punktów.

Kolejnym rywalem polskiej drużyny będzie Anglia. Mecz zaplanowano na poniedziałek, początek o 22:20 czasu polskiego.

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