Premier Polski Donald Tusk poinformował, że otrzymał raport dotyczący możliwego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej podczas zmasowanego ataku rosyjskiego na zachodnie regiony Ukrainy.

Jak poinformował polski premier, otrzymał informacje od ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra spraw wewnętrznych Marcina Kervinskiego dotyczące sytuacji bezpieczeństwa w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim. Właśnie tam wcześniej odnotowano silny wybuch.

„Obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają odpowiednie służby” – poinformował Tusk.

Wcześniej okazało się, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Polski otrzymało zgłoszenie o potencjalnym zagrożeniu z powietrza w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej kraju przez nieznane obiekty latające. Incydent miał miejsce w kontekście zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę.

Okoliczności ewentualnego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski wyjaśniają odpowiednie służby.

Napisał o tym w serwisie społecznościowym X.

W Polsce rozległy się syreny alarmu powietrznego w związku z zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. W szczególności mieszkańcy Lublina zgłaszali odgłosy syren, a w sieciach społecznościowych zaczęły krążyć filmy przedstawiające sytuację w mieście.

W przeddzień tego wydarzenia mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali powiadomienie RCB w związku z atakiem powietrznym Federacji Rosyjskiej – państwa agresora – na terytorium Ukrainy. W komunikacie zaznaczono, że sytuacja jest monitorowana, a gotowość polskiego systemu obrony przeciwlotniczej została podwyższona.

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