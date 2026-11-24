Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zaostrzył kontrolę nad wypłatami w ramach programu Rodzina 800+. Ukraińskie rodziny mogą stracić comiesięczne świadczenie, jeśli nie będą przestrzegać warunków pobytu w kraju, nie potwierdzą aktywności zawodowej lub dopuszczą się błędów w dokumentach.

Program przewiduje comiesięczną wypłatę w wysokości 800 złotych na każde dziecko w wieku do 18 lat. Zasiłek przysługuje niezależnie od dochodów rodziny, jednak w przypadku cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy, obowiązują dodatkowe warunki.

W 2026 roku zmieniły się zasady otrzymywania świadczeń przez Ukraińców posiadających status PESEL UKR. Od 31 stycznia wstrzymano wypłaty na podstawie poprzednich wniosków. Aby wznowić otrzymywanie zasiłku, rodzice musieli złożyć nowy wniosek i potwierdzić spełnienie wymogów polskiego prawa.

W szczególności konieczne jest posiadanie legalnych podstaw pobytu w Polsce, spełnienie kryterium aktywności zawodowej (o ile nie przewidziano wyjątków), a także zapewnienie, że dziecko uczęszcza do polskiego przedszkola lub szkoły odpowiedniej dla jego wieku.

Ponadto dane osobowe podane we wniosku muszą być prawidłowe i zgodne z informacjami zawartymi w rejestrach państwowych.

Od 1 czerwca 2026 r. podobne wymagania rozszerzono również na innych cudzoziemców z krajów nienależących do UE i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), pod warunkiem ich legalnego pobytu w Polsce.

ZUS weryfikuje informacje o beneficjentach świadczeń za pośrednictwem rejestrów państwowych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub naruszenia ustalonych warunków wypłaty mogą zostać zawieszone.

Wśród głównych przyczyn:

1. Wyjazd z Polski

ZUS otrzymuje informacje o przekroczeniu granicy i sprawdza, czy wnioskodawca wraz z dzieckiem powrócili do kraju.

Jeśli w rejestrach odnotowano wyjazd, ale brakuje informacji o powrocie, ZUS może tymczasowo wstrzymać wypłaty do czasu wyjaśnienia okoliczności.

Jednocześnie krótkotrwała podróż poza granice Polski sama w sobie nie oznacza automatycznej utraty prawa do zasiłku.

2. Brak oficjalnego zatrudnienia lub ubezpieczenia

Kolejną podstawą do przeprowadzenia kontroli jest brak potwierdzenia aktywności zawodowej jednego z rodziców lub opiekuna.

W tym celu ZUS korzysta z informacji zawartych w swoich rejestrach ubezpieczeń społecznych, a także z danych systemu KRUS, który obsługuje rolników.

Jeśli informacje o zatrudnieniu lub ubezpieczeniu nie zostaną potwierdzone, wypłaty mogą zostać zawieszone. Jednocześnie przepisy przewidują wyjątki dla poszczególnych kategorii beneficjentów.

3. Brak dziecka uczęszczającego do polskiej placówki oświatowej

Prawo do zasiłku zależy również od spełnienia wymogu dotyczącego nauki dzieci w Polsce.

Dziecko w odpowiednim wieku powinno uczęszczać do polskiego przedszkola lub szkoły. Jeśli w rejestrach edukacyjnych nie ma potwierdzenia jego nauki, może to stanowić podstawę do wstrzymania wypłat.

4. Błędy w danych osobowych

Problemy z uzyskaniem zasiłku mogą również wynikać z nieścisłości w dokumentach lub rozbieżności między wnioskiem a rejestrami państwowymi.

Najczęściej chodzi o błędne wpisanie imienia lub nazwiska, błąd w dacie urodzenia lub nieprawidłowy numer PESEL wnioskodawcy lub dziecka.

Takie rozbieżności mogą utrudnić weryfikację uprawnień do zasiłku i doprowadzić do tymczasowego zablokowania środków.

Zaostrzenie wymagań wobec osób otrzymujących zasiłek nastąpiło po tym, jak prezydent Polski Karol Nawrocki zawetował poprzednie zmiany ustawodawcze dotyczące programu 800+.

Następnie przyjęto nowe rozwiązania ustawodawcze, które powiązały prawo cudzoziemców do otrzymywania zasiłku z ich aktywnością zawodową oraz nauce dzieci w polskich placówkach oświatowych.

W związku z tym dla ukraińskich rodzin w Polsce ważne jest nie tylko posiadanie legalnych podstaw pobytu w kraju, ale także spełnienie dodatkowych warunków programu. Niespełnienie tych wymagań może skutkować zawieszeniem comiesięcznego zasiłku na dzieci.

Źródło: ZUS

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