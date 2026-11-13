Polska rozważa limity dla posiadaczy pozwoleń na broń sportową — RMF24

W Polsce po ataku na Rynku Głównym w Krakowie mogą zostać zrewidowane zasady posiadania broni. Wśród możliwych zmian są regularne badania psychologiczne dla posiadaczy pozwoleń na broń oraz ograniczenie liczby sztuk broni dla osób z pozwoleniami sportowymi, informuje RMF24.

Przegląd zasad dotyczących pozwoleń sportowych

Podczas przeglądu przepisów główna uwaga skupia się na pozwoleniach na broń sportową. Eksperci, według danych portalu, zwracają uwagę, że obecne przepisy nie określają limitu liczby sztuk broni dla posiadaczy takich pozwoleń.

Potencjalne zmiany będą wymagały szerszych konsultacji. Osobno premier zapowiedział kontrole strzelnic, jednak nadzór nad takimi obiektami sprawują organy samorządu terytorialnego. Kierunek kontroli i ich możliwy rezultat nie zostały jeszcze określone. Wśród przedstawionych wariantów jest ograniczenie możliwości prowadzenia szkoleń z użyciem ostrej amunicji.

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Broń znaleziona po strzelaninie

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że w samochodzie i przy 24-letnim mężczyźnie, który dokonał ataku, znaleziono cztery sztuki broni: dwa karabinki AR-15 i dwa pistolety. Według jego słów mężczyzna od marca miał pozwolenie na jeden karabinek i jeden pistolet.

W Krakowie padło co najmniej kilkadziesiąt strzałów, a ich liczba mogła sięgać kilkuset. Prokuratura ma informacje, że mężczyzna szkolił się wyłącznie w strzelaniu statycznym. Wie o jednej strzelnicy, na której odbył takie szkolenie. W jego mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono jeszcze siedem sztuk broni.

Okoliczności ataku

Do ataku doszło w sobotę: 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a kolejnych 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Tej samej nocy policja znalazła w mieszkaniu mężczyzny ciała jego ojca, matki i siostry z ranami postrzałowymi. Mężczyzna zmarł w szpitalu w poniedziałek.

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