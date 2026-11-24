W poniedziałek, 24 listopada, w Polsce odbędzie się posiedzenie Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego. Uczestnicy omówią kwestię ochrony polskiej przestrzeni powietrznej, przypadki jej naruszeń, a także wsparcie wojskowe ze strony NATO i Stanów Zjednoczonych.

Według szefa polskiego resortu obrony, wśród głównych tematów spotkania znajdą się ochrona polskiej przestrzeni powietrznej oraz przypadki jej naruszeń.

Uczestnicy planują również omówić wsparcie ze strony NATO, w szczególności możliwość wykorzystania samolotów wczesnego ostrzegania oraz utworzenia stałej bazy wojskowej USA na terytorium Polski.

W posiedzeniu wezmą udział przedstawiciele prezydenta i premiera Polski, Ministerstwa Obrony, sił zbrojnych kraju oraz służb specjalnych.

„W posiedzeniu wezmą udział przedstawiciele prezydenta, premiera, Ministerstwa Obrony, Sił Zbrojnych Polski oraz służb specjalnych. Przed nami ważne tygodnie dla współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i NATO, a także decyzje o znaczeniu strategicznym. Chcemy w pełni skorzystać ze wsparcia sojuszników. To nasza odpowiedzialność!” – czytamy w komunikacie Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Poinformował o tym minister obrony Polski Władysław Kosiniak-Kamysz.

W polskim Ministerstwie Obrony uważa się, że przekroczenie granicy ukraińsko-polskiej przez rosyjskiego drona nie było przypadkowe. W Ministerstwie Obrony przypuszcza się, że dron został celowo skierowany na terytorium Polski.

Kraje NATO zastanawiają się, jak zareagować na ewentualne „przyloty” rosyjskich rakiet lub dronów na terytorium państw Sojuszu.Kolejne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję było omawiane jednocześnie na Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO w Berlinie oraz w Brukseli – podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej NATO.

Na terytorium Polski znaleziono jeszcze więcej rosyjskich rakiet.

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