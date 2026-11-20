W Polsce oświadczono, że ostrzeżenia o naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty wysłano przed ich upadkiem, a nie po nim, jak informowano wcześniej.

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Polski Karolina Halecka uznała takie doniesienia za nieprawdziwe i graniczące z dezinformacją.

Według niej polski system monitoringu został uruchomiony o godz. 01:58, po czym odpowiednie służby koordynowały działania z wojskiem.

Policja i Państwowa Straż Pożarna zapewniły również, że reakcja na zdarzenia rozpoczęła się natychmiast po otrzymaniu zgłoszeń. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa potwierdzono, że ostrzeżenia wysłano jeszcze przed upadkiem obiektów.

Źródło: RMF24

W Polsce rozległy się syreny alarmu powietrznego w związku z masowanym atakiem Rosji na Ukrainę. W szczególności mieszkańcy Lublina zgłaszali odgłosy syren, a w mediach społecznościowych zaczęły krążyć filmy przedstawiające sytuację w mieście.

W przeddzień tego wydarzenia mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali powiadomienia od RCB w związku z atakiem powietrznym Federacji Rosyjskiej – państwa agresora – na terytorium Ukrainy. W komunikacie zaznaczono, że sytuacja jest monitorowana, a gotowość polskiego systemu obrony przeciwlotniczej została podwyższona.

Premier Polski Donald Tusk poinformował, że otrzymał raport o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnie regiony Ukrainy.

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