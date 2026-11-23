W Skarżysku-Kamiennej w Polsce podpisano aneks do umowy ramowej, który otwiera drogę do sprzedaży polskich przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun Królewskiej Armii Niderlandów. Dokument podpisano w poniedziałek w zakładzie MESKO, informuje RMF24.

Zakupy w ramach programu SAFE

Niderlandy będą kupować zestawy w ramach wspólnych europejskich zamówień finansowanych z instrumentu SAFE — Security Action for Europe. Mechanizm ten zapewnia państwom członkowskim UE dostęp do długoterminowych pożyczek na inwestycje obronne o łącznej wartości do 150 mld euro.

Umowę ramową między Polską Agencją Uzbrojenia a MESKO zawarto 24 sierpnia 2026 roku. Przewiduje ona dostawy kilku tysięcy rakiet i kilkuset zestawów startowych dla Polski, Litwy, Łotwy i Norwegii. Polska jest liderem tego projektu, a ponad 80% zamówionych systemów ma trafić do polskiego wojska.

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Eksportowe dostawy Piorunów

Wiceministra obrony narodowej Polski Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oświadczyła podczas ceremonii, że inne państwa również wyrażają zainteresowanie zakupem Piorunów. Zestaw jest polskim przenośnym systemem obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu, opracowanym na bazie zestawu Grom. W polskiej armii jest wykorzystywany do zwalczania nisko lecących celów, w tym samolotów, śmigłowców i dronów.

Do końca 2025 roku MESKO zawarła kontrakty eksportowe na dostawy Piorunów do siedmiu państw: Belgii, Estonii, Łotwy, Mołdawii, Norwegii, USA i Szwecji. Szwedzka agencja zamówień obronnych oszacowała swoje zamówienie na około 3 mld koron szwedzkich. Polska w ramach SAFE otrzymała największą kwotę środków — 43,7 mld euro; pierwsza transza w wysokości 6,6 mld euro wpłynęła w maju 2026 roku.

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