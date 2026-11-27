Na Łotwie reprezentacja Niemiec pokonała gospodarzy 78:76 w Rydze, co zagwarantowało Polsce przedwczesny awans na mistrzostwa świata w koszykówce w Katarze w 2027 roku. Informuje o tym Interia Sport.

Mecz w Rydze

Przed meczem Polski z Chorwacją w Gliwicach Polacy mogli zapewnić sobie awans na turniej, jeśli Łotwa nie pokonałaby Niemiec. Reprezentacja Niemiec, aktualny mistrz świata, przyjechała do Rygi w osłabionym składzie, ale odniosła dwupunktowe zwycięstwo.

Po pierwszej kwarcie wynik był remisowy — 14:14. Niemcy wygrali drugą dziesięciominutową część 20:14 i objęli prowadzenie. Na sześć i pół minuty przed końcem meczu Kristers Zoriks doprowadził do remisu — 63:63, jednak Malte Delow wkrótce trafił za trzy punkty. W końcówce Andreas Obst oddał ważny rzut, a blok Da Silvy na Zoriksie pomógł niemieckiej drużynie utrzymać przewagę.

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Trzecie mistrzostwa świata dla Polski

Polska po raz trzeci w historii wystąpi na mistrzostwach świata w koszykówce. W 1967 roku zespół zajął siódme miejsce na turnieju w Urugwaju, a w 2019 roku dotarł do ćwierćfinału, gdzie w Szanghaju przegrał z Hiszpanią.

W kwalifikacjach Polacy dwukrotnie pokonali Łotwę — 84:82 na wyjeździe oraz 92:72 w Gdyni. W drugiej rundzie kwalifikacji reprezentacja Polski przegrała z Niemcami w Gdańsku — 94:96 po dogrywce. Mecz z Chorwacją w Gliwicach, a także trzy kolejne spotkania — w Niemczech, u siebie z Izraelem i w Chorwacji — wpłyną na pozycję Polaków w światowym rankingu oraz podział na koszyki. Mistrzostwa świata w Katarze potrwają od 27 sierpnia do 12 września 2027 roku.

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