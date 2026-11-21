Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski oświadczył, że Warszawa zamierza wyrazić Moskwie „głębokie niezadowolenie” z powodu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jednocześnie strona polska oczekuje ostatecznego potwierdzenia pochodzenia obiektów powietrznych, które spadły na terytorium kraju 20 listopada.

Według Sikorskiego Polska oczekuje potwierdzenia, że obiekty powietrzne, które znalazły się na jej terytorium, należą do Rosji.

„Polska przestrzeń powietrzna i przestrzeń powietrzna NATO to jedno i to samo. Oczywiście wyrażymy stronie rosyjskiej nasze skrajne niezadowolenie. Czekamy na potwierdzenie niepodważalnych faktów” – oświadczył szef polskiego MSZ.

Zaznaczył również, że incydent ten będzie omawiany w Brukseli zarówno na szczeblu wojskowym, jak i politycznym.

Szef polskiej dyplomacji przypomniał, że rosyjskie prowokacje i dywersje odnotowuje się nie tylko w Polsce. Według niego podobne incydenty mają miejsce również na terytorium Niemiec, Danii i krajów bałtyckich, a rosyjskie drony regularnie wlatują w przestrzeń powietrzną Rumunii.

„To wojna i terroryzm państwowy, co zupełnie nie zgadza się z tym, co Putin mówi prezydentowi Stanów Zjednoczonych” – podkreślił Radosław Sikorski.

Informuje o tym serwis TVN24.

Rosja prawdopodobnie celowo skierowała rakiety i drony w stronę przestrzeni powietrznej Polski rano 20 listopada, podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Kreml mógł w ten sposób sprawdzać reakcję NATO i próbować powstrzymać dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy.

20 listopada, podczas rosyjskich ataków na Ukrainę, na terytorium Polski spadła jedna rakieta skrzydłowa i dwa drony odrzutowe. Wcześniej polscy urzędnicy informowali o upadku dwóch rakiet i jednego drona, jednak później skorygowali wstępne dane.

W Polsce rozległy się syreny alarmu powietrznego w związku z zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. W szczególności mieszkańcy Lublina zgłaszali odgłosy syren, a w mediach społecznościowych zaczęły krążyć filmy przedstawiające sytuację w mieście.

Dzień wcześniej mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali powiadomienia od RCB w związku z atakiem powietrznym Federacji Rosyjskiej – państwa agresora – na terytorium Ukrainy. W komunikacie zaznaczono, że sytuacja jest monitorowana, a gotowość polskiego systemu obrony przeciwlotniczej została podwyższona.

Premier Polski Donald Tusk poinformował, że otrzymał raport o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnie regiony Ukrainy.

W Polsce oświadczono, że ostrzeżenie o naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty wysłano przed ich upadkiem, a nie po nim, jak informowano wcześniej.

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