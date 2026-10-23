Radny Rady Obwodowej we Lwowie Sviatosław Szeremeta otrzymał pięcioletni zakaz wjazdu do wszystkich krajów strefy Schengen. Stoi on na czele centrum pamięci i poszukiwań „Dolia”. Decyzja została podjęta w kontekście inicjatywy mającej na celu ogłoszenie roku 2027 rokiem UPA.

Wcześniej szef polskiego MSZ Radosław Sikorski wezwał do zakazania Sviatosławowi Szeremetowi wjazdu na terytorium strefy Schengen — w związku z inicjatywą ogłoszenia roku 2027 w obwodzie lwowskim rokiem Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA), jej głównodowodzącego Romana Szuchewicza oraz działacza OUN Olega Olżycza.

Szeremeta nazwał reakcję polskich urzędników „dziwną” i stwierdził, że decyzje dotyczące lat UPA i Szuchewicza były już wielokrotnie podejmowane, i to nie tylko przez Radę Obwodową we Lwowie.

„Decyzja Rady Obwodowej we Lwowie nie była skierowana przeciwko nikomu, a tym bardziej przeciwko Polakom czy Polsce, jak interpretują to polscy politycy. Ma ona na celu godne uczczenie pamięci bojowników o wolność i niepodległość Ukrainy. Żołnierze UPA, Roman Szuchewicz i Oleg Olżycz, są symbolicznymi postaciami ukraińskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego” – zapewnił deputowany.

Według niego, jeśli ograniczono by mu wjazd do Polski, miałoby to negatywny wpływ na działalność centrum pamięci i poszukiwań „Dolia”.

Rada Obwodowa we Lwowie poinformowała, że podczas posiedzenia plenarnego posłowie podjęli decyzję o ogłoszeniu roku 2027 na terenie obwodu rokiem UPA, Romana Szuchewicza i Olega Olżycza z inicjatywy posła Swiatosława Szereiety. Decyzję podjęto w celu uczczenia kilku rocznic: 120. rocznicy urodzin Szuchewicza, 85. rocznicy powstania UPA, a także 120. rocznicy urodzin Olżycza.

Następnie informację o tej decyzji usunięto z mediów społecznościowych Rady Obwodowej we Lwowie oraz z jej oficjalnej strony internetowej.

Źródło: minister spraw wewnętrznych Polski Marcin Kerwinski.

Niedawno Zełenski dał Tuskowi sygnał w sprawie decyzji Rady Obwodowej we Lwowie dotyczącej roku UPA.

Wcześniej Tusk skrytykował decyzję o ogłoszeniu roku 2027 rokiem Szuchewicza, UPA i Olżycza.

24 sierpnia wiceminister spraw zagranicznych Polski Marcin Bosacki stwierdził, że uhonorowanie Stepana Bandery i Romana Szuchewicza w Panteonie Narodowym może utrudnić integrację Ukrainy z Unią Europejską. Według niego może to pogorszyć stosunki Kijowa nie tylko z Warszawą, ale także z całą Europą.

Polski eurodeputowany Marcin Sipniewski z partii „Konfederacja” podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim podarł portrety Stepana Bandery i Romana Szuchewicza. Wezwał również do zaprzestania wsparcia finansowego dla Ukrainy.

Czytaj nas na