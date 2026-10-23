Polska zakazała wjazdu do strefy Schengen posłowi Rady Obwodowej we Lwowie, Szeremetowi
Radny Rady Obwodowej we Lwowie Sviatosław Szeremeta otrzymał pięcioletni zakaz wjazdu do wszystkich krajów strefy Schengen. Stoi on na czele centrum pamięci i poszukiwań „Dolia”. Decyzja została podjęta w kontekście inicjatywy mającej na celu ogłoszenie roku 2027 rokiem UPA.
Wcześniej szef polskiego MSZ Radosław Sikorski wezwał do zakazania Sviatosławowi Szeremetowi wjazdu na terytorium strefy Schengen — w związku z inicjatywą ogłoszenia roku 2027 w obwodzie lwowskim rokiem Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA), jej głównodowodzącego Romana Szuchewicza oraz działacza OUN Olega Olżycza.
Szeremeta nazwał reakcję polskich urzędników „dziwną” i stwierdził, że decyzje dotyczące lat UPA i Szuchewicza były już wielokrotnie podejmowane, i to nie tylko przez Radę Obwodową we Lwowie.
„Decyzja Rady Obwodowej we Lwowie nie była skierowana przeciwko nikomu, a tym bardziej przeciwko Polakom czy Polsce, jak interpretują to polscy politycy. Ma ona na celu godne uczczenie pamięci bojowników o wolność i niepodległość Ukrainy. Żołnierze UPA, Roman Szuchewicz i Oleg Olżycz, są symbolicznymi postaciami ukraińskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego” – zapewnił deputowany.
Według niego, jeśli ograniczono by mu wjazd do Polski, miałoby to negatywny wpływ na działalność centrum pamięci i poszukiwań „Dolia”.
Rada Obwodowa we Lwowie poinformowała, że podczas posiedzenia plenarnego posłowie podjęli decyzję o ogłoszeniu roku 2027 na terenie obwodu rokiem UPA, Romana Szuchewicza i Olega Olżycza z inicjatywy posła Swiatosława Szereiety. Decyzję podjęto w celu uczczenia kilku rocznic: 120. rocznicy urodzin Szuchewicza, 85. rocznicy powstania UPA, a także 120. rocznicy urodzin Olżycza.
Następnie informację o tej decyzji usunięto z mediów społecznościowych Rady Obwodowej we Lwowie oraz z jej oficjalnej strony internetowej.
Źródło: minister spraw wewnętrznych Polski Marcin Kerwinski.
Niedawno Zełenski dał Tuskowi sygnał w sprawie decyzji Rady Obwodowej we Lwowie dotyczącej roku UPA.
Wcześniej Tusk skrytykował decyzję o ogłoszeniu roku 2027 rokiem Szuchewicza, UPA i Olżycza.
24 sierpnia wiceminister spraw zagranicznych Polski Marcin Bosacki stwierdził, że uhonorowanie Stepana Bandery i Romana Szuchewicza w Panteonie Narodowym może utrudnić integrację Ukrainy z Unią Europejską. Według niego może to pogorszyć stosunki Kijowa nie tylko z Warszawą, ale także z całą Europą.
Polski eurodeputowany Marcin Sipniewski z partii „Konfederacja” podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim podarł portrety Stepana Bandery i Romana Szuchewicza. Wezwał również do zaprzestania wsparcia finansowego dla Ukrainy.