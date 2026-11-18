Reprezentacja Polski zremisowała 1:1 ze Szwecją w meczu Ligi Narodów UEFA i pozostała w Dywizji B. Zespół zakończył fazę grupową na trzecim miejscu, unikając spadku do Dywizji C lub baraży o prawo pozostania na obecnym poziomie.

Utracone szanse na awans

Jak informuje Interia Sport, porażka Polaków z Rumunią 1:2 w Bukareszcie pozbawiła zespół matematycznych szans na zajęcie drugiego miejsca w swojej grupie. Oznacza to, że Polska nie wróci do najwyższej dywizji turnieju.

Trzecie miejsce oznacza również, że podczas losowania kwalifikacji do mistrzostw Europy reprezentacja Polski trafi do trzeciego, a nie drugiego koszyka. Przed meczem ze Szwecją zespół ryzykował także udziałem w barażach, jeśli niepowodzenie w tym spotkaniu zbiegłoby się z udanym występem Rumunii w meczu z Bośnią i Hercegowiną.

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Reakcja Sebastiana Szymańskiego

Pomocnik Sebastian Szymański stwierdził, że utrzymanie miejsca w Dywizji B nie stało się dla zespołu powodem do ulgi. Według niego przed meczami Polacy liczyli na zakończenie rywalizacji na pierwszej lub drugiej pozycji, jednak nie zrealizowali tego zadania.

Szymański dodał, że reprezentacja miała wobec siebie wysokie wymagania i chciała wygrać dwa mecze podczas listopadowego zgrupowania. Nazwał spotkanie ze Szwecją meczem, który Polska mogła wygrać, i zaznaczył, że zespół mógł lepiej zakończyć rok.

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