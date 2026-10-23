20 października w Wiedniu, w wieku 81 lat, zmarł biznesmen Grigorij Łuczański — założyciel międzynarodowej grupy surowcowej Nordex i jeden z pierwszych multimilionerów okresu postsowieckiego. Jego nazwisko pojawiało się w międzynarodowych śledztwach dotyczących przestępczości zorganizowanej i prania brudnych pieniędzy. Łuczański znany był również z kontaktów z przedstawicielami władz moskiewskich. W 1996 roku amerykański magazyn „Time” uznał go za osobę, którą wielu uważało za najniebezpieczniejszego przestępcę na świecie, któremu nie postawiono żadnych zarzutów.

Pożegnanie biznesmena odbędzie się 25 października na cmentarzu żydowskim w Rydze.

Łuczański urodził się w 1945 roku w Taszkencie. Po ukończeniu Moskiewskiego Instytutu Stali i Stopów został skierowany do pracy w Łotewskiej SRR. Tam kierował republikańskim sztabem studenckich brygad budowlanych i pełnił funkcję prorektora Łotewskiego Uniwersytetu Państwowego.

W 1983 roku Łuczański został skazany na siedem lat pozbawienia wolności za defraudację mienia uniwersyteckiego, jednak w 1985 roku wyszedł na wolność warunkowo przedterminowo. Sam biznesmen twierdził, że postępowanie karne było wynikiem intryg ówczesnego szefa łotewskiego KGB, Borisa Pugo.

Biznes i sprawy sądowe

Firma Nordex została zarejestrowana w Austrii w 1990 roku. Trzy lata później znalazła się w pierwszej piątce największych eksporterów produktów naftowych z krajów WNP, a jej obroty szacowano na około 2 mld dolarów.

W 1993 roku firma Nordex brała udział w dostawach rosyjskiej ropy na Ukrainę w zamian za żywność. Oskarżano ją o zawyżanie wartości dostaw i osiągnięcie 30 mln dolarów zysku. Ponadto łączono ją z firmą „Kolumb”, którą podejrzewano o nielegalny wywóz z Rosji 30 tysięcy ton rafinowanej miedzi w połowie lat 90.

Luchanski tłumaczył swój udział w tej sprawie chęcią pomocy rzeźbiarzowi Zurabowi Tsereteliemu oraz utrzymaniem dobrych stosunków z ówczesnym burmistrzem Moskwy Jurijem Łużkowem. W marcu 2004 roku biznesmen towarzyszył Łużkowowi podczas podróży do Batumi, która nie została uzgodniona z rosyjskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

W 2001 roku Łuczański pełnił rolę pośrednika w sprzedaży 66% udziałów w Nowokuznieckim Zakładzie Aluminium od braci Michaiła i Jurija Żywilo na rzecz spółki „Rosyjskie Aluminium” należącej do Olega Deripaskiego. W latach 2003–2011 kontrolowana przez biznesmena Moskiewska Spółka Motoryzacyjna zarządzała fabryką ZIL. Po rozwiązaniu umowy przedsiębiorstwo domagało się przed sądem od MAK około 1,1 mld rubli, ale przegrało sprawę.

Międzynarodowe skandale

W 1993 roku Łuczański spotkał się z prezydentem USA Billem Clintonem podczas imprezy charytatywnej na rzecz Partii Demokratycznej. Dwa lata później zaproszono go na kolejną kolację z amerykańskim przywódcą, jednak zaproszenie zostało później wycofane z powodu podejrzeń o możliwe powiązania biznesmena z przestępczością zorganizowaną.

W połowie lat 90. Łuczański był również podejrzany o udział w nielegalnym transporcie broni samolotem An-124, należącym do firmy Nordex. Sam przedsiębiorca zaprzeczał, jakoby zajmował się handlem bronią. W 1994 roku wiceminister spraw wewnętrznych Rosji Michaił Jegorow oświadczył w Senacie USA, że firmą Nordex faktycznie kieruje Czeczen o imieniu Umar, którego brat jest rzekomo powiązany z mafią narkotykową. Później rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że w oświadczeniu popełniono błąd.

W 1999 roku brytyjska gazeta „The Times” powiązała Łuczańskiego z praniem brudnych pieniędzy i przestępczością zorganizowaną. Biznesmen złożył pozew o zniesławienie i wygrał sprawę sądową.

Kontakty z rosyjskimi urzędnikami

W reportażu z 1996 roku magazyn „Time” opisał powiązania Łuczańskiego z ówczesnym premierem Rosji Wiktorem Czernomirdinem, Olegiem Soskowcem oraz przedstawicielami administracji Borysa Jelcyna. W 2021 roku biznesmen oświadczył, że na początku 1993 roku wsparł finansowo Gawriila Popowa i Jegora Gajdara.

Według danych bazy „Projekt.Poputcziki” 24 października 2015 roku Łuczański leciał prywatnym samolotem z Astany do Rosji wraz z Maratem Chusnullinem, Maksymem Liksutowem i Gulnarą Penkową.

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Przypomnijmy, że model gospodarczy Rosji ostatecznie traci stabilność, znajdując się w stanie stagflacji — jednoczesnego spadku produkcji i niekontrolowanego wzrostu cen.

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