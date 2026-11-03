Jeden z twórców trucizny „Nowiczok”, Władimir Wuglew, zmarł w wieku 81 lat. W dwóch najbardziej znanych przypadkach związanych z Rosją trucizną „Nowiczok” otrucono kilka osób.

Śmierć chemika, który w ostatnich latach mieszkał w Anapie, nastąpiła 26 października, podaje gazeta. Przyczyna i okoliczności zgonu nie zostały sprecyzowane.

Uglej, urodzony w Kirowsku w 1946 roku, uzyskał dyplom Moskiewskiego Instytutu Chemiczno-Technologicznego im. Mendelejewa na kierunku „chemia i technologia substancji biologicznie czynnych”. W latach 1975–1990 pracował jako starszy pracownik naukowy w oddziałzie w Wołsku Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Chemii Organicznej i Technologii (GosNIIOGT) w obwodzie saratowskim, który – jak zauważa The Insider – wraz z innymi instytucjami brał udział w opracowywaniu trucizny.

Trucizną „Nowiczok” otrucono kilka osób. Siergiej Skripal — były oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego, który współpracował z brytyjskim wywiadem. On i jego córka Julia Skrypal zostali otruci 4 marca 2018 roku w brytyjskim mieście Salisbury. Oboje przeżyli.

Drugą ofiarą był Aleksiej Nawalny. Został on otruty „Nowiczkiem” w sierpniu 2020 roku podczas podróży na Syberię. Po leczeniu w Niemczech powrócił do Rosji, gdzie został aresztowany. Nawalny zmarł w rosyjskiej kolonii karnej 16 lutego 2024 r.

Przypomnijmy, że szef grupy odpowiedzialnej za otrucie rosyjskiego polityka opozycyjnego Aleksieja Nawalnego, Stanisław Makszakow, według ustaleń śledztwa przeprowadzonego przez Bellingcat i The Insider, może być powiązany z produkcją substancji trującej „Nowiczok”. Specjalizował się w badaniu wpływu fosforoorganicznych substancji trujących – do których zalicza się również ta trucizna – na zwierzęta i ludzi.

Wcześniej Bellingcat, The Insider i CNN przeprowadziły wspólne śledztwo, podając nazwiska kilku agentów FSB zamieszanych w otrucie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego substancją z grupy „Nowiczok”. Na podstawie danych z billingów rozmów telefonicznych udało się ustalić nazwiska co najmniej ośmiu agentów służb specjalnych.



Służby specjalne Federacji Rosyjskiej próbowały ponownie otruć opozycjonistę Aleksieja Nawalnego substancją z grupy „Nowiczok” przed jego wylotem do Berlina. Ślady znaleziono na ubraniu polityka.

Czytaj nas na