Zmarł założyciel kartelu z Guadalajary i partner Pabla Escobara — Félix Gallardo
W Meksyku w wieku 80 lat zmarł Miguel Ángel Félix Gallardo — jeden z założycieli kartelu z Guadalajary, znany jako „szef szefów”. Zmarł w szpitalu w wyniku niewydolności wielonarządowej.
Śmierć w szpitalu
O śmierci Feliksa Gallardo informuje France 24, powołując się na ministerstwo bezpieczeństwa stanu Jalisco. Według danych resortu, 15 listopada zmarł on w placówce medycznej z powodu niewydolności wielonarządowej.
Dwa dni przed śmiercią Félixa Gallardo został przeniesiony z więzienia do szpitala. Przebywał w więzieniu od 1989 roku.
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Powiązania z kolumbijskimi handlarzami narkotyków
Felix Gallardo był jednym z założycieli kartelu z Guadalajary, z którego później wyłonił się kartel z Sinaloa. Odegrał kluczową rolę w nawiązaniu kontaktów z kolumbijskimi handlarzami narkotyków i wywarł wpływ na światowy handel kokainą.
Został również skazany za zabójstwo w 1985 roku tajnego agenta amerykańskiej Agencji ds. Walki z Narkotykami (DEA) Enrique „Kiki” Camarena Salasara. Zbrodnia ta wywołała oburzenie w Stanach Zjednoczonych.