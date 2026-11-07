W Rosji w wieku 88 lat zmarła radziecka aktorka Lidiya Fedosiejewa-Szukszyna. O jej śmierci poinformowała 7 listopada córka artystki.



Wiadomo, że 14 października Fedosiejewa-Szukszyna została pilnie hospitalizowana z powodu problemów z sercem. Następnie adwokatka aktorki odmówiła potwierdzenia doniesień kanałów Telegramu o tym, że cierpi ona na nieuleczalną chorobę, i wyraziła nadzieję na jej wyzdrowienie.

Fedosejewa-Szukszyna była artystką ludową RRSFR oraz wdową po znanym radzieckim reżyserze Wasiliju Szukszynie. W trakcie swojej kariery zagrała w ponad 90 filmach, wśród których znalazły się „Walczyli o Ojczyznę”, „12 krzeseł”, „Nawet się nie śniło…” oraz „Niech żyją kadeci!”. Szeroką popularność przyniosły jej właśnie role w filmach męża: „Pieczki-ławeczki” i „Kalina czerwona”.

Radziecka i rosyjska aktorka Lidija Fedosiejewa-Szukszyna nie wypowiadała się publicznie ani z aktywnym potępieniem, ani z zagorzałym poparciem dla wojny na pełną skalę na Ukrainie, jednak jej rodzina znalazła się w centrum uwagi z powodu diametralnie różnych stanowisk w tej kwestii.

Stanowisko córki (Marii Szukszynej): Jej starsza córka, aktorka Maria Szukszyna, jest zagorzałą zwolenniczką Putina i aktywnie popiera rosyjską inwazję na Ukrainę. Regularnie wzywa do okupacji terytoriów ukraińskich i znajduje się na listach sankcyjnych Ukrainy, Kanady oraz Łotwy.

Syn Marii Szukszynej, wnuk aktorki Makar Kasatkin, wyruszył na wojnę przeciwko Ukrainie w szeregach rosyjskich sił okupacyjnych.

Przypomnijmy, że w 2023 roku w Rosji zmarła artystka ludowa ZSRR, aktorka teatralna i filmowa Inna Churikowa, znana z ról w filmach „Morozko”, „Początek”, „Kurier” oraz „Shirley-Myrtle”.

W 2019 roku w wieku 86 lat zmarła rosyjska i radziecka aktorka, dyrektor artystyczna teatru „Sowremennik” Galina Wołczek.

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