W Stanach Zjednoczonych kandydat do rady nadzorczej hrabstwa Calaveras, Bruce Giudici, który zmarł w sierpniu 2026 roku, uzyskał 57% głosów w listopadowych wyborach.

Wyprzedził on swojego przeciwnika, Clyda Kleppa, o 497 głosów.

Nazwisko Giudici pozostało na kartach do głosowania, a jego zwolennicy nadal wzywali do głosowania na niego nawet po jego śmierci. Część wyborców wyraziła w ten sposób sprzeciw wobec jego rywala.

Liczenie głosów jeszcze się nie zakończyło — pozostało do przeliczenia około 500 kart do głosowania. Jeśli zwycięstwo Giudici zostanie oficjalnie potwierdzone, gubernator Kalifornii będzie mógł mianować tymczasowego przedstawiciela do czasu następnych wyborów.

Źródło: The New York Times

W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump po porażce Partii Republikańskiej w wyborach uzupełniających oświadczył, że jest gotów szukać porozumienia z demokratami.

Przypomnijmy, że pochodzący z Ukrainy Jewgienij Windman, członek Izby Reprezentantów USA z 7. okręgu wyborczego w stanie Wirginia, został ponownie wybrany do Kongresu. Odniósł przekonujące zwycięstwo nad kandydatem Partii Republikańskiej, Dougiem A. Ollivantem.

W wyborach uzupełniających Demokraci zdobyli wystarczającą liczbę mandatów, by przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem USA. Chińscy użytkownicy mediów społecznościowych zareagowali na ten wynik w różny sposób: część krytykowała amerykański system polityczny, inni dyskutowali o tym, jak dalszy wpływ polityczny prezydenta Donalda Trumpa może wpłynąć na interesy Pekinu.

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