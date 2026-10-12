W okręgu Gorkha w środkowym Nepalu ponad 100 zagranicznych turystów uczestniczących w trekkingu zostało odciętych po powodzi, która zmyła część szlaków pieszych i mostów. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Akcja ratunkowa trwa

Osuwisko, do którego doszło przed świtem w weekend, zablokowało rzekę Budhi Gandaki i spowodowało powódź w dole rzeki. Okręg Gorkha leży około 100 kilometrów na zachód od Katmandu.

W poniedziałek, 12 października, władze uratowały 321 osób, w tym 12 cudzoziemców. Armia nepalska oświadczyła, że akcja ratunkowa będzie kontynuowana we wtorek, chociaż poziom wody w rzece już się obniżył.

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Uszkodzone szlaki i infrastruktura

Przedstawiciel Projektu Obszaru Ochrony Przyrody Manaslu Bhuvan Raj Ojha przekazał, że zagraniczni turyści znajdują się w różnych miejscach wzdłuż popularnej trasy i nie mogą wrócić z powodu zniszczonego odcinka szlaku. Jak powiedział, turyści, którzy chcą zakończyć trasę, muszą zostać ewakuowani, natomiast ci, którzy chcą kontynuować trekking, mogą to zrobić z bezpiecznych miejsc. Restauracje i herbaciarnie wzdłuż trasy są bezpieczne, dodał.

Krajowe organy reagowania na katastrofy nie poinformowały o ofiarach śmiertelnych. Jednocześnie pięciu mieszkańców nie nawiązało kontaktu po tym, jak potoki ciemnego błota i rumoszu zmyły domy i uszkodziły infrastrukturę, w tym trzy elektrownie wodne. Międzynarodowe Centrum Zintegrowanego Rozwoju Obszarów Górskich, opierając się na wstępnych danych władz Nepalu, zasugerowało, że powódź mogła zostać spowodowana przerwaniem tymczasowego zatoru na rzece, który powstał w wyniku osuwiska.

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