Ponad 100 organizacji humanitarnych i zajmujących się prawami człowieka oświadczyło, że rozejm między Izraelem a Hamasem w Palestynie, w Strefie Gazy, zawarty rok temu, istnieje tylko formalnie. Wskazują one na niemal codzienne izraelskie uderzenia, śmierć i obrażenia Palestyńczyków, a także ograniczenia dotyczące wwozu pomocy, sprzętu i materiałów do odbudowy, informuje NBC News.

Według palestyńskiego ministerstwa zdrowia od czasu podpisania rozejmu w wyniku izraelskiego ostrzału zginęło ponad 1 400 Palestyńczyków, a kolejnych 5 189 zostało rannych. Rodzina ośmioletniego Muhammada asz-Szahríta poinformowała, że chłopiec zginął w Gazie 26 września w wyniku działań izraelskich sił. Wcześniej jego rodzina została zmuszona do opuszczenia domu w Rafah, zniszczonego przez uderzenia, i zamieszkania w namiocie na wybrzeżu.

Oświadczenia organizacji humanitarnych

Wspólne oświadczenie opublikowały między innymi Amnesty International, Save the Children International oraz Medical Aid for Palestinians. Organizacje podkreśliły, że zabójstwa i pozbawianie ludzi warunków niezbędnych do życia nie mogą stać się normą pod osłoną porozumienia o zawieszeniu broni.

Sekretarz generalny ONZ António Guterres również oświadczył w tym tygodniu, że rozejm nadal nie zapewnił bezpieczeństwa, wystarczającej pomocy humanitarnej ani wiarygodnej drogi do odbudowy i pokoju. Wezwał strony do pełnego wypełnienia podjętych zobowiązań i dopuszczenia dostaw pomocy na dużą skalę.

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Uderzenia i nierozwiązane warunki

Zastępczyni dyrektora ds. rzecznictwa i kampanii w Medical Aid for Palestinians, Asil Bajdun, powiedziała, że naloty w Gazie słychać niemal codziennie. Według niej ludzie pozostają przesiedleni, mieszkają w namiotach, cierpią z powodu braku czystej wody i problemów sanitarnych. Rzecznik obrony cywilnej Gazy Mahmoud Basal oświadczył, że po ogłoszeniu rozejmu intensywność ostrzału zmniejszyła się jedynie tymczasowo.

Armia Izraela wcześniej oświadczyła, że nadal uderza w Hamas i inne zbrojne ugrupowania. Dzień wcześniej poinformowała o celowych uderzeniach w kilku rejonach enklawy, które, jak twierdziła, miały zniszczyć składy broni Hamasu i Islamskiego Dżihadu. Izrael i Hamas deklarują przywiązanie do rozejmu, jednocześnie oskarżając się wzajemnie o jego naruszanie.

Negocjacje w sprawie trwałego uregulowania komplikują kwestie rozbrojenia Hamasu i wycofania izraelskich wojsk z Gazy. Według ONZ w sierpniu cztery z pięciu rodzin w Strefie Gazy żyły w krytycznych lub katastrofalnych warunkach.

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