Ponad 1400 osób z przeszło 250 instytucji akademickich wezwało rząd Wielkiej Brytanii do ponownego rozpatrzenia decyzji w sprawie szwedzkiego klimatologa Andreasa Malma, któremu anulowano elektroniczne zezwolenie na podróż do kraju. W liście otwartym autorzy nazwali to poważnym naruszeniem wolności akademickiej i wolności słowa, informuje The Guardian.

List otwarty

Malm jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie w Lund w Szwecji oraz autorem książki „Jak wysadzić rurociąg”. W ubiegłym tygodniu brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych anulowało jego elektroniczne zezwolenie na podróż, informując, że jego obecność w kraju „może nie być uznana za zgodną z dobrem publicznym”.

Naukowiec miał uczestniczyć w konferencji akademickiej, wystąpić w BBC oraz wziąć udział w publicznej dyskusji w Londynie zorganizowanej przez Tribune. W wydarzeniu miała również uczestniczyć Khuda Ammori, współzałożycielka Palestine Action, organizacji zakazanej w Wielkiej Brytanii.

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W liście wskazano, że możliwość podróżowania przez naukowców, wymiany idei i uczestniczenia w publicznych dyskusjach, w tym na tematy politycznie kontrowersyjne, ma fundamentalne znaczenie dla wolnego społeczeństwa demokratycznego. Autorzy podkreślili, że wykluczanie naukowców ze względu na poglądy polityczne lub tematy dyskusji tworzy niebezpieczny precedens i może hamować debatę akademicką oraz publiczną.

Stanowiska Malma i MSW

Malm oświadczył, że brytyjskie organy imigracyjne nie wyjaśniły mu powodów anulowania ETA. Przypuszczał, że decyzja mogła być związana z jego planowanym udziałem w panelu wraz z Ammori, i nazwał ją częścią tendencji ku autorytaryzmowi, która, jak powiedział, dotyka ruchów palestyńskich i klimatycznych.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że ETA mogą zostać anulowane lub niewydane z różnych powodów, w tym z powodu obaw dotyczących zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego lub szerzenia ekstremizmu. Resort podkreślił, że taka decyzja nie jest zakazem wjazdu: dana osoba może złożyć wniosek o wizę, po czym okoliczności oraz spełnienie wymogów wjazdowych zostaną rozpatrzone oddzielnie.

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