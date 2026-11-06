W rosyjskim Władywostoku, w wyniku uszkodzeń sieci komunalnych, ponad 21 tysięcy mieszkańców pozostało bez ogrzewania i ciepłej wody. Odłączenie dotknęło 98 budynków wielorodzinnych oraz trzy obiekty socjalne – poinformowała prokuratura obwodu primorskiego.

W szczególności ogrzewanie przestało działać w budynkach przy prospektach Partyzanckim i Oceanicznym, na ulicach Radzieckiej, Aleuckiej i Nerczyńskiej, a także przy prospektach Ostrjakowa i Czerwonego Sztandaru. Jednocześnie 6 listopada we Władywostoku spodziewana jest temperatura około zera stopni.

Prokuratura zleciła przeprowadzenie kontroli, w trakcie której zostanie ocenione przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania i obsługi sieci komunalnych, a także terminy usunięcia awarii.

Ponadto z powodu awaryjnego odcięcia prądu na przedmieściach Władywostoku bez światła pozostało około 1,5 tysiąca osób. Według danych regionalnego oddziału Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych przerwy w dostawach dotknęły 10 budynków wielorodzinnych i 393 domy prywatne, a także kilka obiektów socjalnych.

Podobna awaria miała miejsce we wrześniu w dzielnicy Pervomajskiej we Władywostoku. Wówczas z powodu usterki w sieciach podstacji ponad 20 tysięcy mieszkańców pozostało bez prądu. Według informacji Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych prądu zabrakło w 137 budynkach wielorodzinnych.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

W Rosji, w obwodzie kaliningradzkim, doszło do zakrojonej na szeroką skalę awarii zasilania.

W Rostowie doszło do awarii zasilania po ataku dronów.

Czytaj nas na