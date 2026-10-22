Zgodnie z najnowszym sondażem opinii publicznej 54% Amerykanów uważa, że prezydent USA Donald Trump dopuścił się wykroczeń, które mogą stanowić podstawę do wszczęcia wobec niego procedury impeachmentu.

Zgodnie z wynikami 81% wyborców, którzy planują poprzeć Demokratów w wyborach uzupełniających do Kongresu, jak również jedna czwarta republikańskich wyborców, którzy wezmą udział w głosowaniu – uważa, że Trump dopuścił się wykroczeń, które powinny pociągnąć za sobą procedurę impeachmentu.

Ponad 41% respondentów stwierdziło, że wykorzystywał on urząd prezydenta w celu uzyskania korzyści finansowych dla siebie lub swojej rodziny.

Jedna trzecia uczestników ankiety uważa, że Demokraci powinni przede wszystkim zbadać, w jaki sposób się wzbogacił, podczas gdy kolejna trzecia uważa, że powinni skupić się na zbadaniu jego surowych działań wobec imigrantów.

Jednocześnie większość przedstawicieli obu obozów politycznych zaznaczyła, że pierwsze dwa postępowania o impeachment Trumpa nie miały żadnego wpływu na prezydenta ani na jego kurs polityczny. Więcej Amerykanów uważa, że kolejny impeachment sprawi, że Trump stanie się bardziej popularny (24%), niż mniej popularny (18%).

Wyborcy Partii Demokratycznej również są podzieleni w kwestii tego, czy ich kandydaci powinni poruszać temat impeachmentu podczas kampanii przed wyborami uzupełniającymi. 43% ankietowanych uważa, że powinni ogłosić plany dotyczące impeachmentu, nawet jeśli będzie to kosztowało Demokratów utratę głosów, podczas gdy 41% opowiada się za unikaniem tego tematu, jeśli pomoże im to wygrać wybory.

Warto zauważyć, że Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych dwukrotnie ogłosiła impeachment Trumpa w trakcie jego pierwszej kadencji – raz w 2019 roku za nadużycie władzy i utrudnianie pracy Kongresu, a następnie ponownie w 2021 roku za podżeganie do buntu podczas szturmu na Kapitol. Zaledwie po jednej kadencji prezydenckiej powrócił do Białego Domu, uzyskując 312 głosów elektorskich.

Aby ogłosić impeachment prezydenta USA, decyzja ta musi zostać zatwierdzona przez obie izby Kongresu – większość członków Izby Reprezentantów (218 głosów) oraz dwie trzecie Senatu (67 głosów). Jak dotąd żaden prezydent w historii Stanów Zjednoczonych nie został odwołany ze stanowiska w ramach tej procedury.

Sondaż przeprowadził serwis Politico w dniach 16–19 października.

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