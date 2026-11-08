Porażka republikanów w wyborach może wzmocnić pozycję Ukrainy w negocjacjach z Rosją – The Washington Post

Osłabienie polityczne prezydenta USA Donalda Trumpa po porażce Partii Republikańskiej w wyborach uzupełniających do Kongresu może wzmocnić pozycję negocjacyjną Ukrainy i ograniczyć możliwości Waszyngtonu w zakresie zawarcia porozumienia pokojowego na warunkach korzystnych dla Rosji. Jednocześnie nowy skład amerykańskiego parlamentu może potencjalnie zapewnić Kijowowi dodatkową pomoc wojskową i wzmocnić presję sankcyjną na Kreml.

Jak zauważa David Ignatius, po znaczącej porażce republikanów w wyborach uzupełniających administracja Donalda Trumpa zintensyfikowała wysiłki dyplomatyczne na rzecz rozwiązania dwóch konfliktów zbrojnych – na Ukrainie i w Iranie.

W szczególności w dniach 10–11 listopada w Abu Zabi ma się odbyć kolejna runda trójstronnych rozmów z udziałem przedstawicieli USA, Ukrainy i Rosji.

Oczekuje się, że delegację amerykańską będą reprezentować specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oraz Jared Kushner. Strony planują omówić możliwe kompromisy w sprawie zaprzestania działań wojennych, gwarancje bezpieczeństwa, kwestie humanitarne oraz perspektywy zakończenia wojny.

Szczególną rolę w przygotowaniach do rozmów odgrywa Kushner. Proponuje on połączenie dyskusji na temat zawieszenia broni na Ukrainie z szerszym międzynarodowym dialogiem między Rosją a krajami europejskimi dotyczącym przyszłej architektury bezpieczeństwa na kontynencie.

Według informacji Ignatiusa rządy europejskie ogólnie popierają wysiłki dyplomatyczne Waszyngtonu, jednak nalegają na jasną kolejność działań. Ich zdaniem najpierw należy doprowadzić do zawieszenia broni na Ukrainie, a dopiero potem przejść do uzgadniania nowych porozumień dotyczących bezpieczeństwa europejskiego.

Ta rozbieżność może stać się jedną z kluczowych kwestii kolejnego etapu negocjacji.

Szczególną uwagę obserwator poświęca konsekwencjom wyborów uzupełniających dla pozycji Kijowa. Jego zdaniem utrata przez republikanów kontroli nad Kongresem osłabia możliwości Donalda Trumpa w zakresie forsowania porozumień, które mogłyby odpowiadać interesom rosyjskiego dyktatora Władimira Putina.

Po rozpoczęciu prac nowego składu Kongresu w styczniu 2027 roku Demokraci będą mieli możliwość zainicjowania dodatkowych sankcji wobec Moskwy oraz rozszerzenia pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Przy poparciu części republikanów odpowiednie inicjatywy ustawodawcze mogą potencjalnie uzyskać wystarczającą liczbę głosów, nawet aby przełamać prezydenckie weto.

Wśród możliwych kroków Ignatius wymienia:

przywrócenie i zaostrzenie ograniczeń wobec Rosji;

zwiększenie dostaw amerykańskiej broni na Ukrainę;

wzmocnienie zdolności Ukrainy do obrony przed atakami rakietowymi.

Ponadto komentator proponuje rozważenie możliwości rozszerzenia zasięgu systemu satelitarnego Starlink na terytorium Rosji.

Jego zdaniem mogłoby to pomóc ukraińskim dronom w skuteczniejszym wykrywaniu i niszczeniu mobilnych wyrzutni rosyjskich rakiet balistycznych.

Jednocześnie Ignatius sugeruje, że w zamian za dodatkowe możliwości ochrony ukraińskich miast Kijów mógłby zgodzić się na zaprzestanie ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej.

Równolegle Biały Dom stara się znaleźć dyplomatyczne rozwiązanie pozwalające zakończyć wojnę z Iranem.

Według informacji podanych przez gazetę wiceprezydent USA Jay D. Vance utrzymuje kontakty z Teheranem, a minister finansów Scott Bessent zwrócił się do Chin z prośbą o wywarcie wpływu na irańskie władze.

Podsumowując skutki wyborów uzupełniających, David Ignatius zauważa, że zmieniły one międzynarodową równowagę sił. Ukraina i europejscy sojusznicy USA zyskali dodatkowe możliwości polityczne, podczas gdy pozycja Rosji uległa osłabieniu.

Jednak komentator ostrzega: osłabienie władzy prezydenckiej w Waszyngtonie może negatywnie wpłynąć na międzynarodowe wpływy Stanów Zjednoczonych w ciągu najbliższych dwóch lat.

Wybory uzupełniające w USA odbyły się 3 listopada. Zgodnie z danymi przytoczonymi w artykule Partia Demokratyczna przejęła kontrolę nad obiema izbami Kongresu.

Stwarza to nowe możliwości legislacyjnego oddziaływania na politykę zagraniczną administracji Donalda Trumpa, w szczególności w zakresie wsparcia wojskowego dla Ukrainy oraz wprowadzenia sankcji wobec Rosji.

O tym pisze w swoim felietonie komentator The Washington Post David Ignatius.

Partia Demokratyczna w USA, która po wyborach uzupełniających zdobyła większość w Kongresie, nie planuje na razie trzeciej procedury impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Zamiast tego Demokraci zamierzają promować inicjatywy ustawodawcze dotyczące kosztów życia, ubezpieczeń zdrowotnych, ceł i walki z korupcją, a także wzmocnić nadzór nad administracją prezydenta.

W Stanach Zjednoczonych Demokraci, którzy po wyborach uzupełniających zdobyli większość w obu izbach Kongresu, przygotowują się do przeciwdziałania cłom prezydenta Donalda Trumpa za pomocą środków legislacyjnych. Lider demokratów w Izbie Reprezentantów, Hakim Jeffries, stwierdził, że cła te zwiększyły wydatki przeciętnych Amerykanów o tysiące dolarów.

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