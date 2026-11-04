Po wyborach połówkowych w USA porażka Republikanów i zmiana układu sił w Kongresie mogą wpłynąć na politykę Waszyngtonu wobec Izraela i Iranu. W analizie Jerusalem Post za kluczowe czynniki uznano dalszą politykę prezydenta Donalda Trumpa wobec Iranu, pracę nowego Kongresu oraz wybory prezydenckie w 2028 roku.

Wojna z Iranem

Według danych exit polli przytoczonych przez wydanie 62% ankietowanych wyborców opowiedziało się przeciwko wojnie z Iranem. Komentatorzy Fox News stwierdzili, że bez wojny wyniki wyborów byłyby inne, a Trump przyznał, że Iran stał się jednym z czynników porażki Republikanów.

Autorzy analizy rozważają dwa możliwe scenariusze dalszych działań Białego Domu: zintensyfikowanie negocjacji z Teheranem, z możliwymi ustępstwami w celu osiągnięcia porozumienia, albo próbę zakończenia kampanii wojskowej krótką, silną operacją, po której nastąpi ograniczenie amerykańskiej obecności w regionie. W obu przypadkach interesy Izraela i administracji USA mogą się nie pokrywać.

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Rola nowego Kongresu

Jerusalem Post zauważa, że jeśli Demokraci przejmą kontrolę nad obiema izbami Kongresu, partia będzie mogła wpływać na mianowanie przewodniczących komisji oraz porządek obrad przesłuchań i inicjatyw ustawodawczych. Takie kwestie mogą dotyczyć polityki wobec Izraela, wojny w Gazie, amerykańskiej pomocy wojskowej oraz strategicznych relacji między USA a Izraelem.

Wydanie wskazuje również na nasilające się wśród Demokratów apele o ograniczenie pomocy wojskowej dla Izraela, uzależnienie jej od decyzji władz izraelskich lub ponowne rozważenie charakteru relacji dwustronnych. Jednocześnie Jerusalem Post podkreśla, że nie wszyscy Demokraci mają takie same poglądy i nie każda inicjatywa krytyczna wobec Izraela stanie się prawem.

Wybory w 2028 roku

Zdaniem autorów sukces kandydatów, którzy ostro krytykują Izrael i AIPAC, może wpłynąć na stanowisko Demokratów w kolejnych kampaniach wyborczych. W materiale wspomniano Abdula El-Sayeda oraz obóz polityczny reprezentowany przez Zohrana Mamdaniego. Kandydaci ubiegający się o nominację Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich w 2028 roku mogą uwzględniać nastroje partyjnej bazy w swojej retoryce dotyczącej Jerozolimy.

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