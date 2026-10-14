Wiceminister obrony narodowej Polski Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oświadczyła, że oczekuje decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce na początku grudnia. Powiedziała o tym na antenie radia, informuje RMF24.

Strategiczny przegląd w USA

Według Sobkowiak-Czarneckiej USA przeprowadzają strategiczny przegląd swojej obecności wojskowej w Europie. Na początku listopada jego wyniki mają zostać przekazane Pete’owi Hegsethowi, a na początku grudnia — Donaldowi Trumpowi. Właśnie wtedy polska urzędniczka oczekuje decyzji.

Zaznaczyła, że Trump od pewnego czasu wysyła sygnały dotyczące bazy w Polsce. Jednocześnie Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że projekt stanie się rzeczywistością dopiero wtedy, gdy prezydent USA podpisze odpowiedni dokument.

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Przygotowania w Polsce

Według wiceminister polska administracja rządowa współpracuje ze stroną amerykańską. Amerykanie zapoznali się już z potencjalnymi lokalizacjami bazy, a polska strona przygotowuje ustawę dla tego projektu.

Sobkowiak-Czarnecka opowiedziała także o rozmowie z generałem Alexusem Grynkewichem, naczelnym dowódcą wojsk NATO w Europie. Według niej optymistycznie ocenia on projekt, dlatego sytuacja powinna wyjaśnić się w ciągu kilku miesięcy.

Urzędniczka dodała, że pałac prezydencki i rząd Polski mają wspólne stanowisko w sprawie bazy. Nazwała ją ważnym wzmocnieniem bezpieczeństwa kraju i oświadczyła, że Polska jest gotowa zapłacić za taką bazę.

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