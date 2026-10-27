W Wielkiej Brytanii specjalny wysłannik ds. złożonych kwestii konsularnych Alistair Burt oświadczył, że przypadków brania zakładników przez państwa jest coraz więcej. Planuje on wzmacniać współpracę międzynarodową, aby zapobiegać tej praktyce, informuje The National.

Współpraca z partnerami

Burt, który został powołany na to stanowisko w ubiegłym miesiącu, powiedział, że spotkał się już z kolegami z sojuszu Five Eyes oraz państw Zatoki Perskiej. Jak zaznaczył, dąży do wzmocnienia sieci krajów dotkniętych praktyką brania zakładników przez państwa.

Wysłannik wystąpił przed członkami Komisji Spraw Zagranicznych brytyjskiego parlamentu. Zauważył, że wzrost liczby takich przypadków przyciągnął większą uwagę międzynarodową do wspólnych sposobów przeciwdziałania tej praktyce.

Wielka Brytania ma również nadzieję, że w przyszłym roku będzie gospodarzem spotkania głównej grupy wysłanników ds. zakładników z państw sojuszu Five Eyes. Zdaniem Burta mogłoby to zwiększyć widoczność obaw Londynu związanych z tą praktyką.

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Wsparcie dla rodzin zatrzymanych

Według Burta jego praca obejmuje dodatkowe wsparcie dla rodzin osób arbitralnie zatrzymanych lub poddawanych złemu traktowaniu w więzieniach. Ma on także doradzać rządowi w sprawie alternatywnych sposobów doprowadzenia do uwolnienia zatrzymanych.

Jednocześnie wysłannik podkreślił, że jego stanowisko nie powinno zastępować pracy służb konsularnych, które w takich sprawach bezpośrednio kontaktują się z innymi państwami. Jedną z głośnych spraw jest przypadek Brytyjczyków Craiga i Lindsay Foremanów, których w Iranie skazano na 10 lat więzienia pod zarzutem szpiegostwa. Małżeństwo oraz rząd Wielkiej Brytanii odrzucają te oskarżenia, twierdząc, że Foremanowie byli niewinnymi turystami.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, była więźniarka teherańskiego więzienia Evin, która spędziła tam sześć lat, poparła nominację Burta. Jednocześnie wyrażała obawy, że nowe stanowisko może stać się dla rządu pretekstem do niepodejmowania innych działań na rzecz uwolnienia osób przetrzymywanych za granicą.

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