Wysłannik Trumpa przybył do Sankt Petersburga z propozycjami dotyczącymi zakończenia wojny na Ukrainie
Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff przybył do Sankt Petersburga na rozmowy z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Według informacji przekazanych przez stronę ukraińską i amerykańską, przed spotkaniem w Norwegii Stany Zjednoczone i Ukraina uzgodniły szereg propozycji dotyczących zakończenia wojny, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.
Jak donosi rosyjska agencja TASS, Witkoff przybył do Pałacu Konstantynowskiego w towarzystwie specjalnego przedstawiciela Putina ds. współpracy inwestycyjno-gospodarczej, Kirilla Dmitriewa.
Doradca prezydenta RF ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow sprecyzował, że Putin przyjmie amerykańskiego wysłannika w pierwszej połowie dnia. Jak powiedział, głównym tematem rozmów będzie zakończenie wojny przeciwko Ukrainie.
Witkoff przybył do Rosji z Norwegii, gdzie dzień wcześniej spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Sekretarz stanu USA Marco Rubio określił to spotkanie jako pozytywne i zaznaczył, że amerykański wysłannik przekaże stronie rosyjskiej jego wyniki.
Zełenski poinformował wcześniej, że podczas rozmów w Norwegii Ukraina i USA uzgodniły szereg propozycji dotyczących zakończenia wojny, wśród których znalazły się gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jaka będzie reakcja Moskwy na te ustalenia, okaże się po rozmowach Witkoffa z Putinem.
Dodajmy, że administracja Trumpa planuje zmienić format rozmów dotyczących Ukrainy.
Przypomnijmy, że Witkoff uda się do Sankt Petersburga po spotkaniu z Zełenskim.
Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczęli rozmowy w Oslo, stolicy Norwegii.