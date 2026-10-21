Wysłannik Trumpa przybył do Sankt Petersburga z propozycjami dotyczącymi zakończenia wojny na Ukrainie

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff przybył do Sankt Petersburga na rozmowy z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Według informacji przekazanych przez stronę ukraińską i amerykańską, przed spotkaniem w Norwegii Stany Zjednoczone i Ukraina uzgodniły szereg propozycji dotyczących zakończenia wojny, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.

Jak donosi rosyjska agencja TASS, Witkoff przybył do Pałacu Konstantynowskiego w towarzystwie specjalnego przedstawiciela Putina ds. współpracy inwestycyjno-gospodarczej, Kirilla Dmitriewa.

Doradca prezydenta RF ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow sprecyzował, że Putin przyjmie amerykańskiego wysłannika w pierwszej połowie dnia. Jak powiedział, głównym tematem rozmów będzie zakończenie wojny przeciwko Ukrainie.

Witkoff przybył do Rosji z Norwegii, gdzie dzień wcześniej spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Sekretarz stanu USA Marco Rubio określił to spotkanie jako pozytywne i zaznaczył, że amerykański wysłannik przekaże stronie rosyjskiej jego wyniki.

Zełenski poinformował wcześniej, że podczas rozmów w Norwegii Ukraina i USA uzgodniły szereg propozycji dotyczących zakończenia wojny, wśród których znalazły się gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jaka będzie reakcja Moskwy na te ustalenia, okaże się po rozmowach Witkoffa z Putinem.

Dodajmy, że administracja Trumpa planuje zmienić format rozmów dotyczących Ukrainy.

Przypomnijmy, że Witkoff uda się do Sankt Petersburga po spotkaniu z Zełenskim.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczęli rozmowy w Oslo, stolicy Norwegii.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył 20 października do Norwegii, gdzie zaplanował szereg spotkań z międzynarodowymi partnerami.

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