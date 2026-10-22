Podczas spotkania w Oslo specjalni przedstawiciele prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, w prywatnej rozmowie wyrazili prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu niezadowolenie z jego odpowiedzi na krytykę ze strony Donalda Trumpa.

„Zasady »ruchu drogowego«, jeśli chodzi o relacje prezydenta Trumpa z zagranicznymi przywódcami, są jasne: może on was skrytykować. Ale biada wam, jeśli mu się sprzeciwicie” – czytamy w artykule.

Według doniesień mediów tym razem szefowi Białego Domu nie spodobała się reakcja Zełenskiego na jego krytykę. Właśnie dlatego Trump zlecił Witkofowi i Kushnerowi wyjaśnienie sprawy z prezydentem Ukrainy. Wszystko to miało miejsce podczas zamkniętego spotkania w Oslo 20 października.

Specjalni przedstawiciele Trumpa nie tylko zganili Zełenskiego, ale także stwierdzili, że rzekomo rozgniewał on szefa Białego Domu.

„Zelenski czasami zaprzeczał w trakcie dyskusji, ponieważ Amerykanie narzekali na pewne komentarze. „Nigdy tego nie powiedziałem” – podkreślił w pewnym momencie Zełenski, jak twierdzi osoba, która podzieliła się szczegółami pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ była to prywatna rozmowa” – pisze gazeta.

Dziennikarze zwracają uwagę, że kontrast między stosunkiem Trumpa do autokratów a do demokratów stał się jeszcze bardziej widoczny następnego dnia po spotkaniu w Oslo, kiedy Witkoff przybył do Sankt Petersburga na rozmowy pokojowe z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem.

Po uzgodnieniu uwolnienia Amerykanina Stephena Gabbarda, który do tej pory przebywał w rosyjskim więzieniu, Witkoff, ku zaskoczeniu wszystkich, nazwał Putina „humanistą”. Nieco później Trump oświadczył, że podziela opinię swojego specjalnego przedstawiciela w tej sprawie.

Nowy konflikt między Trumpem a Zełenskim

Niedawno prezydent USA publicznie oskarżył swojego ukraińskiego odpowiednika o niechęć do zakończenia wojny z Rosją.

O szczegółach spotkania poinformowała gazeta „The New York Times”.

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