Ambasador Chin na Filipinach Jing Quan oświadczył w Manili, że Pekin mógłby łatwo wygrać w razie konfliktu z Filipinami, ale nie wybierze użycia siły. Jak informuje Channel NewsAsia, dyplomata złożył to oświadczenie 15 października po wystąpieniu w jednej ze szkół stolicy Filipin.

Jing nazwał również absurdalnymi słowa ministra obrony Filipin Gilberto Teodoro, który dzień wcześniej określił Chiny jako regionalne źródło problemów. Chiński ambasador jednocześnie oskarżył Manilę o prześladowanie chińskich pracowników i nauczycieli, nie podając konkretnych przykładów.

Reakcja Filipin

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Filipin oświadczyło, że wypowiedzi ambasadora raczej nie przyczynią się do poprawy trudnych relacji dwustronnych. Resort nazwał sformułowania dyplomaty niefortunnym doborem słów, który można odebrać jako zawoalowaną groźbę użycia siły.

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Rzecznik filipińskiej Straży Przybrzeżnej kontradmirał Jay Tarriela wcześniej określił oświadczenie Jinga jako bezpośrednią groźbę. Jak powiedział, filipińscy funkcjonariusze straży przybrzeżnej często padają ofiarą taranowania i ataków armatek wodnych ze strony chińskich jednostek.

Spory na Morzu Południowochińskim

Ambasada Chin w Manili potwierdziła słowa ambasadora, ale oskarżyła Tarrielę o wyrwanie ich z kontekstu i próbę podważenia stosunków dwustronnych. Chińska placówka dyplomatyczna oświadczyła, że Pekin dąży do stabilnych relacji z Filipinami.

Chiny roszczą sobie prawa do większej części Morza Południowochińskiego, choć orzeczenie międzynarodowe uznało, że roszczenia te nie mają podstaw prawnych. Chińskie i filipińskie jednostki wielokrotnie w ostatnich latach wchodziły w konfrontacje na tym obszarze; niektóre z nich doprowadziły do kolizji i obrażeń. W ubiegłym tygodniu filipińska Straż Przybrzeżna oskarżyła również stronę chińską o utrudnianie ewakuacji medycznej chorego filipińskiego żołnierza w pobliżu spornego płyciznowiska.

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