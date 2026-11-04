Ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker oświadczył podczas Berlińskiej Konferencji Bezpieczeństwa w Berlinie w Niemczech, że nie oczekuje zmiany polityki zagranicznej Waszyngtonu po wyborach połówkowych w USA. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency.

Oświadczenie o niezmienności kursu

Według Whitakera polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych nie zmieniła się i, jego zdaniem, nie zmieni się z powodu wyników głosowania. Zauważył, że wyzwania, przed którymi stoją USA i Sojusz, pozostają takie same.

Amerykański ambasador podkreślił potrzebę silnej Europy w ramach silnego NATO. Oświadczył również, że administracja prezydenta Donalda Trumpa osiągała ten cel każdego roku od początku swojej pracy.

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Zobowiązania wobec Sojuszu

Komentując podział obciążeń obronnych między sojusznikami, Whitaker przyznał, że w przeszłości pojawiały się między nimi różnice. Jednocześnie podkreślił zaangażowanie USA w zobowiązania wynikające z Traktatu Waszyngtońskiego, w szczególności z artykułu 5.

Whitaker oświadczył, że Waszyngton wywiązuje się ze swoich zobowiązań, ale oczekuje od europejskich sojuszników wzmocnienia własnych zdolności obronnych. Wybory połówkowe we wtorek były znaczącą porażką Trumpa i Partii Republikańskiej: czołowe amerykańskie media prognozowały, że demokraci odzyskają kontrolę zarówno nad Izbą Reprezentantów, jak i Senatem.

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