Ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee potępił atak na fotoreporterkę „The Washington Post” Heidi Levine na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu. Wezwał do przeprowadzenia pełnego śledztwa, aresztowania osób zaangażowanych i pociągnięcia ich do odpowiedzialności.

Jak informuje The National, Levine doznała poważnych obrażeń podczas ataku w piątek rano. Huckabee oświadczył, że fotoreporterka była wyraźnie oznaczona jako przedstawicielka mediów i nie była uzbrojona. Nazwał atak aktem bezsensownej przemocy i zażądał ukarania winnych z całą surowością prawa.

Okoliczności ataku

„The Washington Post” podał, że Levine została zaatakowana, gdy dziesiątki zamaskowanych osób podpalały zarośla i rzucały kamieniami podczas skoordynowanego ataku na Palestyńczyków zbierających oliwki. Według gazety fotoreporterkę powalono na ziemię, wielokrotnie kopano oraz zabrano jej aparaty fotograficzne i telefon.

Po ataku Levine została przewieziona do szpitala w Ramallah. Na opublikowanym zdjęciu leży na szpitalnym wózku z bandażem na lewej nodze i raną na prawym kolanie.

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Reakcja władz i dyplomatów

Prezydent Izraela Icchak Hercog zadzwonił do Levine, przeprosił za atak i wezwał do zbadania incydentu. Izraelskie wojsko określiło przemoc jako niedopuszczalną i poinformowało, że zbada wydarzenia.

W sobotę doszło do odrębnego incydentu z udziałem europejskich dyplomatów i burmistrza francuskiego miasta. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski oświadczyło, że wstępne informacje wskazują na odpowiedzialność izraelskich osadników za atak na konwój dyplomatyczny, przy czym polscy dyplomaci nie odnieśli obrażeń. Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot poinformował, że burmistrz francuskiego miasta również został zaatakowany przez, jak to ujął, ekstremistycznych osadników.

W sprawie incydentu z udziałem dyplomatów biuro premiera Izraela Binjamina Netanjahu oświadczyło, że okoliczności pozostają niewyjaśnione, a do ustalenia odpowiedzialności potrzebne są dodatkowe dowody. Dodano również, że wizyta dyplomatów nie była skoordynowana z izraelskimi służbami bezpieczeństwa.

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