Ambasada Australii w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej wezwała ludzi do pozostania w pomieszczeniach, stosowania się do instrukcji lokalnych władz i unikania niekoniecznych podróży w związku z wzajemnymi atakami Arabii Saudyjskiej i jemeńskich Huti. Poinformował o tym ABC News.

Lotnisko w Rijadzie pozostaje zamknięte

Międzynarodowe lotnisko im. króla Chalida w Rijadzie zamknięto w weekend po serii ataków. Według publikacji w wyniku uderzeń zginęło 14 osób, a ponad 320 zostało rannych.

Huti przyznali się do ataków i wezwali pasażerów oraz pracowników linii lotniczych, aby nie zbliżali się do saudyjskich lotnisk. W poniedziałek zamknięcie lotniska przedłużono, jednak Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego Arabii Saudyjskiej nie podał, kiedy wznowi ono działalność.

Firmy w centrum finansowym Rijadu przeniosły pracowników na pracę zdalną, a szkoły w mieście poproszono o przejście na nauczanie online z powodu nasilających się ataków.

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Uderzenia na Sanę

Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, która walczy przeciwko Huti, oświadczyła, że przeciwdziała dronom i rakietom zmierzającym w kierunku Arabii Saudyjskiej. Jednocześnie Anis al-Asbahi, przedstawiciel kontrolowanego przez Huti Ministerstwa Zdrowia Jemenu, powiedział, że naloty na stolicę kraju, Sanę, zabiły jedną osobę i raniły kolejnych 12.

Według niego uderzenie w fabrykę soli w dzielnicy Hamdan w Sanie zabiło mężczyznę i raniło osiem osób. Kolejny atak na budynek mieszkalny, jak twierdził urzędnik, ranił kobietę i troje dzieci. Centrum medialne Huti oskarżyło o te uderzenia Arabię Saudyjską, która nie skomentowała natychmiast tego oświadczenia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu ponownie oświadczyło, że jest gotowe ułatwić dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu między Huti a Arabią Saudyjską. Rzecznik resortu Esmaeil Baghaei poinformował również, że minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi omówił sytuację ze swoim saudyjskim odpowiednikiem podczas rozmowy telefonicznej w niedzielę.

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