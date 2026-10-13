Ambasada Francji w Arabii Saudyjskiej wezwała obywateli Francji, aby nie podróżowali przez lotniska w Rijadzie, Dżuddzie i Dammamie, a także aby bez pilnej potrzeby nie odwiedzali tych miast. Ostrzeżenie opublikowano w związku z serią ataków jemeńskich Huti na saudyjskie lotniska i obiekty naftowe, podaje France 24.

Zalecenia dla obywateli Francji

W oświadczeniu placówki dyplomatycznej wskazano, że Francuzom stanowczo zaleca się, aby nie podróżowali ani nie odbywali tranzytu przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie, lotnisko im. Króla Abd al-Aziza w Dżuddzie oraz lotnisko im. Króla Fahda w Dammamie. Ambasada doradziła również powstrzymanie się od podróży do tych trzech miast, jeśli nie są one konieczne.

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Eskalacja działań zbrojnych

Według stacji konfrontacja między koalicją kierowaną przez Arabię Saudyjską a wspieranymi przez Iran Huti zaostrzyła się. Arabia Saudyjska w ostatnich tygodniach przeprowadzała ataki na Huti i wspiera ofensywę jemeńskich sił rządowych po tym, jak ugrupowanie w ubiegłym miesiącu zajęło strategiczne terytorium wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego.

Komunikacja lotnicza w Arabii Saudyjskiej została zakłócona: lotnisko w Rijadzie pozostawało zamknięte po śmiertelnym ataku rakietowym w sobotę, do którego przyznali się Huti. We wtorek koalicja wezwała również cywilów do opuszczenia centralnej stacji Sabah spółki Yemen Oil Company w stolicy Jemenu, Sanie, przed planowaną operacją wojskową. Rzecznik Huti Jahja Sari oświadczył, że ataki na Sanę spotkają się z „surową i bolesną” odpowiedzią w Rijadzie.

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