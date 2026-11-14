Ambasada Ukrainy uznała napis na pomniku w Warszawie za prowokację w ramach wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję

Ambasada Ukrainy w Polsce potępiła umieszczenie przez nieznanych sprawców napisu „Slava UPA” na pomniku Bohaterów Getta w Warszawie. Dyplomaci uznali ten incydent za przejaw rosyjskiej wojny hybrydowej, mającej na celu podsycanie wrogości między Ukraińcami a Polakami.

Informacja ta zawarta jest w oświadczeniu ukraińskiej placówki dyplomatycznej w Polsce.

„Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej potępia tę haniebną prowokację, podobnie jak wszelkie przejawy wandalizmu, profanacji pomników i podobne działania, oraz podkreśla, że są one niedopuszczalne. Jesteśmy przekonani, że polskie organy ścigania zidentyfikują sprawców i pociągną ich do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującym prawem. Naszym zdaniem ten bezprawny czyn jest przejawem wojny hybrydowej, którą Rosja próbuje wszelkimi sposobami prowadzić w państwach Europy, przede wszystkim w Polsce. Cel jest oczywisty — zasiać wrogość między Ukraińcami a Polakami, podważyć wzajemne zaufanie i osłabić poparcie dla Ukrainy” – czytamy w oświadczeniu ambasady.

W związku z tym incydentem ambasada wezwała Ukraińców mieszkających w Polsce do zachowania ostrożności wobec ofert „łatwego zarobku” za naniesienie napisów, niszczenie mienia lub wykonywanie innych bezprawnych zadań. Obywateli wezwano również, by nie przekazywali nieznajomym w mediach społecznościowych i komunikatorach danych osobowych, nie zgadzali się na podejrzane prośby o sfotografowanie określonych obiektów, pozostawienie lub przeniesienie paczki albo wykonanie zadania, którego prawdziwy cel jest ukrywany. Osobno w placówce dyplomatycznej podkreślono konieczność rozmowy z dziećmi i nastolatkami na temat niebezpieczeństw związanych z werbowaniem, w szczególności za pomocą obietnic szybkich pieniędzy, gróźb i szantażu.

W przypadku propozycji podjęcia działań niezgodnych z prawem lub gróźb ambasada zaleca, aby nie wykonywać takich poleceń, zachować korespondencję i poinformować polską policję.

„Szanujmy prawo kraju, w którym przebywamy, pamięć historyczną i wzajemną godność. Solidarność ukraińsko-polska to nasza wspólna siła. Nie pozwólmy wrogowi jej zniszczyć” – podkreślono w ukraińskiej placówce dyplomatycznej w RP.

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