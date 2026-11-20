Ambasada Ukrainy we Włoszech odniosła się do zastrzeżeń włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczących umieszczenia polityków tego kraju na liście na stronie internetowej „Myrotvorets”. Ukraińscy dyplomaci podkreślili, że ta platforma internetowa nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska rządu Ukrainy i nie reprezentuje jego interesów.

W ambasadzie podkreślono, że strona internetowa „Myrotvorets” nie jest oficjalnym źródłem informacji państwa ukraińskiego, nie wchodzi w skład systemu organów państwowych Ukrainy i nie jest upoważniona do reprezentowania jej stanowiska.

„Informacje opublikowane na tej stronie nie stanowią oficjalnego stanowiska Ukrainy i nie mogą być traktowane jako wyraz stanowisk lub decyzji ukraińskich instytucji państwowych. Uważamy za niewłaściwą próbę wykorzystywania informacji z nieoficjalnych źródeł w celu stworzenia zniekształconego obrazu stanowiska Ukrainy lub sztucznego podsycania napięć w stosunkach dwustronnych” – zaznaczono w misji dyplomatycznej.

Oświadczenie to pojawiło się w odpowiedzi na polecenie ministra spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani skierowane do ambasadora Włoch, aby uzyskał od władz ukraińskich wyjaśnienia dotyczące umieszczenia europosłów z partii „Ruch Pięciu Gwiazd” na „czarną listę” na stronie „Myrotvorets”.

16 listopada na stronie „Myrotvorets” pojawiło się nazwisko Danilo Della Valle, jednego z europosłów „Ruchu Pięciu Gwiazd”, krytykującego dostawy broni na Ukrainę. Następnie Della Valle poinformował, że na listę wpisano całą delegację „Ruchu Pięciu Gwiazd” do Parlamentu Europejskiego.

W ambasadzie Ukrainy w Rzymie podkreślono, że „stronnicze oceny i instrumentalne interpretacje, które przedstawiają jako rzeczywistość to, co chcielibyśmy, aby było prawdą”, nie powinny stać się narzędziami manipulacji politycznej i szkodzić stosunkom między obydwoma krajami.

Informacja ta znajduje się w oświadczeniu ambasady opublikowanym w serwisie X.

Szef Kancelarii Prezydenta Polski został wpisany do bazy danych Myrotvorets.

Gonczarenko zareagował na umieszczenie jego osoby w bazie danych Myrotvorets.

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