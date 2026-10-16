W południowej Kalifornii w USA szybkie rozprzestrzenianie się pożaru Bryson w pobliżu Malibu zmusiło władze do zarządzenia ewakuacji w rejonie kanionu Encinal. Ogień, który wybuchł w czwartek około godziny 17:00 czasu lokalnego na północ od miasta, objął około 81 hektarów.

Ewakuacje w pobliżu Malibu

Pożar zagrażał powiatowemu ośrodkowi zatrzymania i resocjalizacji nieletnich w Los Angeles, który ewakuowano w czwartek wieczorem. Dla pobliskich obszarów gór Santa Monica wydano ostrzeżenia o możliwej ewakuacji. Jak informuje Deutsche Welle, nad wzgórzami uniósł się duży słup ciemnego dymu, widoczny z wielu kilometrów.

Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa prognozowała nasilenie porywów wiatru w nocy, co mogło wzmocnić pożary. Władze hrabstwa Los Angeles wezwały mieszkańców do wykonywania poleceń służb ratunkowych oraz, jeśli jest to bezpieczne, sprawdzenia, czy sąsiedzi nie potrzebują pomocy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inne ogniska pożarów

W mieście Azusa na północ od Los Angeles około 200 strażaków gasiło kolejny pożar rozdmuchiwany przez wiatr. Obejmował on ponad 16 hektarów, jednak do południa strażakom udało się powstrzymać jego dalsze rozprzestrzenianie się. Nakaz ewakuacji dla obszaru w pobliżu podnóża gór San Gabriel zastąpiono ostrzeżeniem.

Pożar w bazie wojskowej Camp Pendleton w pobliżu San Diego objął również ponad 3,8 kilometra kwadratowego i zagrażał budynkom oraz infrastrukturze. Firmy energetyczne odłączyły dostawy prądu około 127 tysiącom odbiorców w całej Kalifornii, aby zmniejszyć ryzyko nowych pożarów spowodowanych przez urządzenia elektryczne. Synoptycy zaznaczyli, że obecne wiatry nie miały osiągnąć siły odnotowanej podczas pożarów Palisades i Eaton w styczniu 2025 roku, gdy w rejonie Los Angeles zginęło 31 osób.

Czytaj nas na