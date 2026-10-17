W Bangladeszu co najmniej 10 osób zginęło, a kolejnych dziewięć zostało rannych w wyniku pożaru w obiekcie wypoczynkowym na wybrzeżu Cox's Bazar. Ogień wybuchł rano 17 października w drewnianym obiekcie wypoczynkowym i restauracji na plaży Inani Sea Beach. Według Anadolu Agency wszyscy poszkodowani byli prawdopodobnie turystami.

Akcja ratunkowa

Straż pożarna poinformowała, że pożar został całkowicie ugaszony. Na miejscu pracowały dwie jednostki straży pożarnej, a także lokalne władze i policja. Do akcji ratunkowej dołączyli funkcjonariusze Straży Granicznej Bangladeszu.

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Stacja Jamuna TV poinformowała, że pożar wybuchł wcześnie rano, gdy ludzie spali. Tożsamość poszkodowanych nie została jeszcze potwierdzona w chwili publikacji. W informacji zaznaczono, że wszyscy byli prawdopodobnie turystami, ponieważ obszar ten jest popularnym kierunkiem turystycznym.

Ustalana jest przyczyna pożaru

Według wstępnych informacji ogień mógł powstać wskutek kuchenki w kuchni obiektu lub zwarcia w sieci elektrycznej. Ostateczna przyczyna pożaru nie została jeszcze potwierdzona. Władze okręgowe utworzyły komitet do zbadania incydentu.

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