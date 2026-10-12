Pożar zniszczył najstarszy kryty targ spożywczy w Paryżu — France 24

W Paryżu we Francji pożar w nocy z niedzieli na poniedziałek całkowicie zniszczył historyczny kryty targ spożywczy Marché Couvert des Enfants Rouges w dzielnicy Marais. Przyczyna pożaru pozostaje nieznana.

Targ zniszczony

Jak podaje France 24, podpułkownik Pierre de Bouvier powiedział na miejscu zdarzenia, że targ został całkowicie zniszczony. Jak przekazał, z krytego targu nic nie zostało, a metalowa konstrukcja wewnątrz częściowo się zawaliła.

Jeden strażak odniósł lekkie obrażenia. Mer centralnej dzielnicy Paryża Ariel Weil poinformował, że pożar udało się opanować i nie rozprzestrzenił się na sąsiednie budynki.

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Historia targu

Marché Couvert des Enfants Rouges istnieje od 1615 roku i był najstarszym krytym targiem spożywczym w stolicy Francji. Nazwa targu pochodzi od czerwonych ubrań, które do 1772 roku nosiły sieroty w pobliskim szpitalu.

Targ był popularnym miejscem street foodu. Magazyn Food & Wine w tym roku umieścił go na piątym miejscu na świecie wśród takich miejsc gastronomicznych — po lokalizacjach w Londynie, Bangkoku, Lyonie i Meksyku.

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