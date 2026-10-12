Pożary lasów w indonezyjskiej części wyspy Borneo zagrażają populacji orangutanów: ratownicy ewakuują zwierzęta znajdowane ranne, odcięte od bezpiecznych miejsc lub wśród gęstego dymu. Według Mongabay, w ostatnich miesiącach na Sumatrze i Borneo uratowano dziesiątki naczelnych.

Ranna Novita

Samicę orangutana borneańskiego o imieniu Novita znaleziono w lesie Katun w prowincji Kalimantan Środkowy. Według Jamartina Sihite, szefa Fundacji na rzecz Ratowania Orangutanów na Borneo, zwierzę trzymało się niemal bezlistnego drzewa, podczas gdy nad wypalonym obszarem unosił się gęsty dym.

Novita, której wiek szacuje się na trzy do czterech lat, miała oparzenia dłoni i podeszew stóp. Sihite przypuszczał, że doznała obrażeń podczas przechodzenia przez wypalony teren, gdy próbowała dotrzeć do drzewa. Orangutana uśpiono, podano mu tlen i płyny dożylne, a następnie przewieziono do centrum rehabilitacyjnego w Nyaru Menteng.

Po zagojeniu oparzeń specjaliści sprawdzą, czy Novita będzie mogła wspinać się na drzewa i przeżyć w naturalnym środowisku. Sihite zaznaczył, że fundacja wcześniej wypuszczała do lasu orangutany, którym brakowało kilku palców, i były one w stanie przetrwać na wolności.

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Skala pożarów i akcji ratunkowych

Innego orangutana, samca o imieniu Sampurna, który miał około 20 lat, mieszkańcy znaleźli na początku poprzedniego miesiąca na plantacji palmy olejowej w okręgu Ketapang w prowincji Kalimantan Zachodni. Zwierzę miało problemy z oddychaniem i zmarło kilka godzin po uratowaniu, poinformowało indonezyjskie Ministerstwo Leśnictwa.

Resort oświadczył, że według stanu na sobotę w Kalimantanie uratowano, poddano rehabilitacji lub przeniesiono w bezpieczniejsze miejsca ponad 270 dzikich zwierząt. Pożary nasiliły się w tym roku w związku z przedłużającą się porą suchą, którą zaostrza El Niño. Niedobór wody utrudnia gaszenie pożarów, a Japonia udzieliła pomocy w walce z ogniem.

Dym rozprzestrzenił się poza granice kraju

Według danych rządowych od stycznia do lipca w Indonezji spłonęło ponad 202 tysiące hektarów ziemi. Niezależny projekt Nusantara Atlas, który śledzi pożary na podstawie zdjęć satelitarnych, oszacował powierzchnię spalonych terenów na prawie 896 tysięcy hektarów do końca sierpnia.

Toksyczny dym wywołał kryzys zdrowotny również w sąsiednich krajach: dotarł na Filipiny, położone ponad 800 kilometrów dalej. W ubiegłym tygodniu w malezyjskim stanie Sarawak na wyspie Borneo ogłoszono stan wyjątkowy.

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