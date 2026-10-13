Prezydent Indonezji Prabowo Subianto nakazał nasilenie działań mających na celu gaszenie pożarów lasów i terenów lądowych, podkreślając konieczność jak najefektywniejszego wykorzystania zasobów. Główne wysiłki władz koncentrują się w prowincjach Kalimantan Środkowy i Sumatra Południowa, informuje Channel NewsAsia.

Ponad 60 tys. osób zaangażowanych w operacje naziemne

Według sekretarza gabinetu Teddy'ego Indry Wijayi do operacji naziemnych zaangażowano ponad 60 tys. osób. Do walki z ogniem wykorzystuje się również zrzuty wody z powietrza.

Minister koordynujący ds. politycznych i bezpieczeństwa Dudung Abdurachman oświadczył, że dominują operacje naziemne, ponieważ do niektórych obszarów trudno dotrzeć helikopterami z powodu wyjątkowo gęstego dymu. Jak powiedział, wspólne zespoły wojskowych, policji i innych służb są w stanie objąć działaniami do 692 hektarów dziennie, a personel będzie rotowany, aby zapobiec nadmiernemu zmęczeniu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nie omawiano ofert pomocy

Oferty Malezji i Singapuru dotyczące pomocy w gaszeniu pożarów, które spowodowały transgraniczny smog, nie były omawiane na spotkaniu w pałacu prezydenckim. Wcześniej wicepremier Malezji Ahmad Zahid Hamidi poinformował, że jego kraj zaproponował udostępnienie samolotu gaśniczego, trzech helikopterów oraz 52 urzędników i pracowników. Minister zrównoważonego rozwoju i środowiska Singapuru Grace Fu oświadczyła 10 października, że Singapur jest gotowy pomóc Indonezji w razie potrzeby.

Prabowo polecił również nadać priorytet gaszeniu pożarów w Parku Narodowym Tanjung Puting w Kalimantanie Środkowym, gdzie żyją orangutany i inne dzikie zwierzęta. Według Teddy'ego Indry Wijayi sytuacja poprawia się w prowincjach Riau, Kalimantan Zachodni, Jambi i Kalimantan Południowy.

Ministerstwo Zdrowia Indonezji odnotowało niemal 175 tys. przypadków ostrych infekcji dróg oddechowych na obszarach dotkniętych pożarami w okresie od 18 sierpnia do 21 września. Ponad 40 tys. przypadków dotyczyło dzieci w wieku poniżej pięciu lat.

Czytaj nas na