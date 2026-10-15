Prezydent Indonezji Prabowo Subianto 15 października powołał generała Kristomeia Sianturiego na stanowisko szefa Narodowej Agencji Zarządzania Katastrofami (BNPB). Zastąpił on Suharyanto. Była to trzecia zmiana kadrowa wśród członków rządu i wysokich urzędników w ciągu nieco ponad miesiąca, podaje Channel NewsAsia.

Nowy szef BNPB

Kristomei Sianturi jest generałem armii indonezyjskiej. Przed powołaniem od sierpnia ubiegłego roku pełnił funkcję dowódcy regionalnego dowództwa wojskowego Radin Inten.

BNPB należy do instytucji obecnie zaangażowanych w walkę z pożarami terenów i lasów na Kalimantanie i Sumatrze. Z powodu tych pożarów część regionu spowił dym.

Sprawa dotycząca zamówień

Powołanie nastąpiło w tle sprawy dotyczącej zamówień towarów i usług finansowanych ze środków przeznaczonych na gotowość BNPB do sytuacji nadzwyczajnych. Indonezyjska Komisja ds. Zwalczania Korupcji (KPK) zatrzymała w tej sprawie pięciu podejrzanych.

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Wśród zatrzymanych jest Bima Setiawan, młodszy brat Suharyanto. Suharyanto kierował BNPB od 2021 roku.

Inne decyzje kadrowe

Tego samego dnia Prabowo powołał również nowych wiceministrów obrony, rolnictwa i imigracji. Nowym szefem krajowej agencji zarządzania torfowiskami i lasami namorzynowymi został Satyawan Pudyatmoko, który wcześniej był dyrektorem generalnym ds. ochrony zasobów naturalnych i ekosystemów w ministerstwie leśnictwa.

14 września Prabowo odwołał ministra finansów Purbayę Yudhi Sadewę i powołał na jego miejsce jego zastępcę, Suahasila Nazarę. Podczas zmian kadrowych 1 października prezydent powołał nowych ministrów spraw zagranicznych i przemysłu, ministrów koordynujących w kilku obszarach oraz ośmiu innych wysokich urzędników w instytucjach państwowych i policji. Była to już ósma zmiana kadrowa od objęcia przez Prabowo urzędu 20 października 2024 roku.

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