W USA Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich (ACLU), Narodowe Centrum Prawne Kobiet oraz Sieć Działań Kobiet Służących w Wojsku złożyły pozew przeciwko Departamentowi Obrony. Organizacje domagają się udostępnienia dokumentów dotyczących badania skuteczności kobiet na stanowiskach bojowych, informuje Defense News.

Pozew ma zmusić resort do wykonania wniosku obrońców praw człowieka o informacje dotyczące przyczyn zlecenia tych prac. Organizacje chcą otrzymać materiały dotyczące zakresu, celu i metodologii badania, a także tego, jak Pentagon planuje wykorzystać jego wyniki.

Badanie zlecono na sześć miesięcy

W styczniu Departament Obrony zlecił sześciomiesięczne badanie niekomercyjnej grupie badawczej Institute for Defense Analyses, która jest w dużej mierze finansowana przez rząd federalny. Według pozwu w kwietniu 2026 roku badanie przekazano Laboratorium Fizyki Stosowanej Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Główną badaczką w JHU/APL jest Jane Pinelis. W pozwie wskazano, że była ona autorką badania dla Korpusu Piechoty Morskiej USA z 2015 roku, które informowało o negatywnych skutkach służby w jednostkach mieszanych pod względem płci.

Argumenty powodów

Powodowie twierdzą, że badanie z 2015 roku spotkało się z krytyką z powodu wad projektu i stronniczej analizy. Jak przedstawiono w pozwie, krytycy, wśród których był ówczesny sekretarz Marynarki Wojennej USA, opisywali tę pracę jako próbę wykazania fizycznej przewagi mężczyzn, a nie ustalenia minimalnych standardów i sprawdzenia, kto je spełnia.

Starsza prawniczka Projektu Praw Kobiet ACLU, Gillian Thomas, oświadczyła, że sekretarz obrony Pete Hegseth wielokrotnie, bez dowodów, podawał w wątpliwość zdolność kobiet do służby w naziemnych jednostkach bojowych. Zdaniem ACLU opinia publiczna ma prawo znać powody przeprowadzenia nowego badania oraz dalsze plany dotyczące jego wyników.

Czytaj nas na