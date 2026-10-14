W Nikaragui obrońcy praw człowieka i krewni więźniów politycznych oświadczyli, że według stanu na koniec września co najmniej 68 osób przetrzymywano z powodów politycznych, w tym 31 osób uznawano za ofiary wymuszonych zaginięć. Informuje o tym TimesLIVE.

Wśród osób, których los niepokoi krewnych, są 71-letni emerytowany pułkownik Carlos Brenes i jego 69-letnia żona Salvadora Martínez. Córka Brenesa, Telma, mieszkająca w Niderlandach, przestała otrzymywać odpowiedzi od ojca w sierpniu 2025 roku. Sąsiad znalazł ich dom na południe od Managui pusty, a miejscowi mieszkańcy powiedzieli, że widzieli, jak policja zabrała małżeństwo radiowozem.

Według Telmy Brenes rodzina nie otrzymała od władz informacji o miejscu pobytu, stanie zdrowia ani statusie prawnym małżeństwa. Carlos Brenes walczył u boku prezydenta Daniela Ortegi przeciwko dyktaturze Somozy, lecz później stał się jednym z jego krytyków. W 2018 roku Brenes został uwięziony pod zarzutem terroryzmu i zwolniony po 10 miesiącach.

Dane ONZ dotyczące zaginięć

ONZ definiuje wymuszone zaginięcie jako pozbawienie wolności przez przedstawicieli państwa, po którym następuje ukrywanie informacji o miejscu pobytu danej osoby. Eksperci ONZ poinformowali, że od kwietnia 2018 roku zweryfikowali 161 przypadków wymuszonych zaginięć w Nikaragui, trwających od kilku dni do kilku lat. Według ich danych co najmniej osiem osób zatrzymanych z powodów politycznych zmarło w areszcie od początku represji w 2018 roku.

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Członek Grupy Ekspertów ONZ ds. Praw Człowieka w Nikaragui Reed Brody oświadczył, że władze wykorzystują wymuszone zaginięcia jako narzędzie zastraszania zatrzymanych, ich rodzin i społeczeństwa. Rząd Ortegi wcześniej nazywał krytyków „faszystami” i zwolennikami zamachu stanu. Rząd Nikaragui, ministerstwo spraw wewnętrznych, prokuratura generalna i armia nie odpowiedziały na zapytania dotyczące sprawy Brenesa i Martínez.

Sprawy byłych współpracowników Ortegi

W kwietniowym raporcie Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka wskazał, że nieoficjalnie otrzymał informacje o skazaniu Brenesa i Martínez na 15 lat więzienia za zdradę stanu. Krewni twierdzą, że nie zostali poinformowani o tych postępowaniach. Trybunał wezwał władze Nikaragui do ochrony życia małżeństwa i innych więźniów politycznych oraz do przekazania informacji o ich miejscu pobytu.

Żona byłego pułkownika Víctora Boitano, 65-letniego weterana ruchu sandinistowskiego, również poinformowała o jego zaginięciu po zatrzymaniu go w Managui w kwietniu 2024 roku. Według Eugenii Valle uzbrojeni policjanci i osoby w cywilnych ubraniach zatrzymali jej męża w domu bez nakazu. Sześć miesięcy później wyjechała do Włoch i oświadczyła, że nikt nie widział Boitano od ponad dwóch lat.

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