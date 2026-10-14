W Palestynie, na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu, palestyńska organizacja praw człowieka Al-Baidar poinformowała o konfiskacie samochodu i zebranego plonu oliwek. Według Anadolu Agency, organizacja twierdzi, że 14 października izraelscy wojskowi zaatakowali Palestyńczyka w rejonie Abu Szarif między miastami Deir Dibwan i Burka, na wschód od Ramallah, a następnie skonfiskowali jego samochód i oliwki.

Wyburzenie budynków w Hebronie

Al-Baidar oświadczyła również, że w rejonie Ghazajwa w pobliżu wsi Susja w prowincji Hebron izraelskie siły zburzyły obiekty i pomieszczenia rolnicze. Według oceny organizacji spowodowało to szkody w mieniu i obiektach wykorzystywanych do działalności rolniczej oraz może utrudnić rolnikom pracę na ich ziemiach.

W mieście Deir al-Ghusun w prowincji Tulkarm, według Al-Baidar, setkom rolników nie pozwala się dotrzeć do ziem położonych za murem separacyjnym, aby zbierać oliwki, mimo że mają pozwolenia na dostęp. Organizacja zaznaczyła, że ograniczenia mogą spowodować utratę części zbiorów i straty gospodarcze, ponieważ okres zbioru oliwek jest ograniczony czasowo.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dane o incydentach podczas zbioru oliwek

Al-Baidar poinformowała również, że w rejonie Tel Ma'in w Hebronie izraelscy okupanci, jak twierdzi organizacja, ukradli już zebrane oliwki.

Palestyńska Komisja ds. Przeciwdziałania Kolonizacji i Murowi oświadczyła w poniedziałek, że od początku października udokumentowała 136 incydentów związanych ze zbiorem oliwek, z udziałem izraelskich sił i okupantów. Według jej danych obejmowały one pobicia, wypędzenia, zastraszanie, strzelanie, użycie gazu łzawiącego, zatrzymania, kradzieże oliwek i narzędzi do zbioru, a także uszkadzanie drzew.

Czytaj nas na