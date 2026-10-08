W Strefie Gazy w Palestynie, rok po rozpoczęciu zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem, nie ma ani jednego w pełni funkcjonującego szpitala ani jednego aparatu do rezonansu magnetycznego. Poinformowała o tym izraelska organizacja praw człowieka Physicians for Human Rights Israel, podaje The National.

Stan systemu ochrony zdrowia

W raporcie PHRI wskazano, że przy populacji Strefy Gazy przekraczającej dwa miliony osób sytuacja w systemie ochrony zdrowia poprawiła się jedynie nieznacznie. Liczba łóżek na oddziałach intensywnej terapii wzrosła tylko o jedno — ze 103 do 104.

Usługi dializ stały się mniej dostępne: są świadczone przez 12% placówek medycznych, podczas gdy w październiku 2025 roku wskaźnik ten wynosił 17%. Światowa Organizacja Zdrowia odnotowała 128 ataków na placówki medyczne w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy zawieszenia broni.

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Ewakuacja pacjentów

Według Ministerstwa Zdrowia Gazy co najmniej 1 570 pacjentów, w tym 264 dzieci, zmarło w oczekiwaniu na ewakuację medyczną. PHRI wiąże ograniczony dostęp pacjentów do leczenia poza Gazą z izraelską blokadą granic, przez którą jedynie niewielka część osób potrzebujących takiego leczenia mogła wyjechać za granicę.

Organizacja twierdzi również, że ograniczenia w dostawach leków i sprzętu medycznego, przeszkody w ewakuacji chorych oraz odbudowie systemu ochrony zdrowia są częścią modelu działań, który kwalifikuje jako ludobójstwo. Zawieszenie broni rozpoczęło się 10 października 2025 roku w ramach planu pokojowego popieranego przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

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