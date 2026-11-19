Wiceminister obrony USA ds. polityki, Elbridge Colby, wyraził podczas posiedzenia w Brukseli niezadowolenie z ukraińskich ataków na cele położone w głębi Rosji. Opuścił spotkanie przed jego zakończeniem, a w Niemczech obawiają się, że Waszyngton faktycznie stanął po stronie Moskwy.

Podczas posiedzenia Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy zastępca szefa Pentagonu ds. polityki oświadczył, że Stany Zjednoczone sprzeciwiają się atakom w głąb Rosji. Według niego nie przyczyniają się one do zakończenia wojny ani nie powstrzymują rosyjskiej ofensywy na froncie.

Następnie Colby opuścił posiedzenie, nie wysłuchawszy zamkniętego wystąpienia ministra obrony Ukrainy Jewgienija Chmary. Według źródła, w wystąpieniu tym podkreślono, że ataki w głąb Rosji mają istotne znaczenie dla przebiegu wojny. Następnie Stany Zjednoczone reprezentował na spotkaniu ambasador przy NATO Matthew Whitaker. Według jednej z wersji Kolby spieszył się na samolot.

Oświadczenie Kolbiego zaskoczyło niemieckich, brytyjskich i innych europejskich urzędników, którzy uważają ataki w głąb Rosji za skuteczne.

„W tej sali Stany Zjednoczone były jedynym krajem, który popierał rosyjską narrację, a nie Ukrainę i resztę koalicji” – powiedział gazecie informator z Niemiec.

Rozmówca zwrócił również uwagę, że same Stany Zjednoczone przeprowadzają ataki w głąb Iranu. Niemiecki minister obrony Boris Pistorius nazwał wcześniej wypowiedzi Kolby „głupimi”, a brytyjski minister obrony Wes Streeting stwierdził, że ataki w głąb Rosji osłabiają machinę wojskową Putina.

Źródło: The Telegraph

Zelenski w Ramstein zaproponował partnerom wymianę posiadanych rakiet przeciwlotniczych na przyszłe dostawy.

Ponadto podczas wystąpienia online na 37. posiedzeniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein” prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się do sojuszników z apelem o wzmocnienie Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy dodatkowymi samolotami.

17 listopada w Brukseli, w siedzibie NATO, rozpoczęło się 37. posiedzenie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein”. Spotkanie zwołały Wielka Brytania i Niemcy, które współprzewodniczą pracom grupy.

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