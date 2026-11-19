Premier Australii Anthony Albanese podczas szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC) wezwał rosyjskiego dyktatora Władimira Putina do natychmiastowego zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. Nazwał również rosyjską agresję jedną z przyczyn poważnych problemów w światowym handlu.

Podczas przemówienia na szczycie APEC, który odbywa się w Chinach, szef australijskiego rządu zwrócił się bezpośrednio do przywódcy Kremla.

„Zwracam się bezpośrednio do prezydenta Putina. Proszę zaprzestać wojny. Proszę ją natychmiast zakończyć” – oświadczył Albanese.

W The Guardian zauważono, że taka bezpośrednia i ostra retoryka jest dość odważnym posunięciem ze strony australijskiego premiera, który zazwyczaj formułuje swoje oświadczenia w sposób bardziej ostrożny.

Podczas przemówienia premier Australii podkreślił, że obecnie dwa konflikty mają poważny wpływ na światowy handel – wojna Rosji przeciwko Ukrainie oraz konflikt na Bliskim Wschodzie.

Według Albaniziego działania zbrojne na Bliskim Wschodzie już odbiły się na globalnej inflacji. Z tego powodu koszty utrzymania gwałtownie rosną praktycznie we wszystkich krajach świata.

Jednocześnie podobny negatywny wpływ na światową gospodarkę wywiera również rosyjska wojna przeciwko Ukrainie, która stwarza dodatkowe przeszkody dla handlu międzynarodowego i pogłębia problemy gospodarcze.

Informuje o tym dziennik The Guardian.

19 listopada w chińskim Shenzhen prezydent USA Donald Trump i prezydent Federacji Rosyjskiej – państwa-agresora – Władimir Putin rozpoczęli dwustronne rozmowy. Spotkanie odbyło się podczas szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC).

Kreml ujawnił szczegóły rozmów prezydenta USA Donalda Trumpa i Władimira Putina, które odbyły się 18 listopada w chińskim Shenzhen. Po spotkaniu dwustronnym przywódcy nie wygłosili wspólnego oświadczenia dla dziennikarzy.

Czytaj nas na