Premier Belgii Bart De Wever, na marginesie szczytu Unii Europejskiej w Brukseli, wezwał do wzmocnienia ochrony krajowego sektora farmaceutycznego i petrochemicznego przed presją ze strony Stanów Zjednoczonych i Chin. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency.

Restrukturyzacja GSK

De Wever powiązał planowaną restrukturyzację giganta farmaceutycznego GSK, która może doprowadzić do utraty ponad 1200 miejsc pracy w Belgii, z koniecznością zwiększenia przez firmę inwestycji w Stanach Zjednoczonych. Jak powiedział, trudności dla firm takich jak GlaxoSmithKline wynikają z żądań prezydenta USA, aby inwestowały w amerykańską gospodarkę, oraz z odmowy importu szczepionek.

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Ochrona rynku wewnętrznego UE

Belgijski premier podkreślił, że krajowy przemysł petrochemiczny potrzebuje ochrony, ponieważ mierzy się z poważnymi wyzwaniami i jest szczególnie narażony. Nazwał także praktyki Chin w dziedzinie badań klinicznych nieuczciwą konkurencją, która, jak twierdzi, jest wspierana znaczącymi subsydiami państwowymi.

Zdaniem De Wevera UE musi jednocześnie wzmacniać swój rynek wewnętrzny i opracowywać mechanizmy ochrony europejskich branż przed nieuczciwą konkurencją zewnętrzną. Ostrzegł przed nadmiernym protekcjonizmem i zaznaczył, że pełna ochrona rynku jest możliwa tylko pod warunkiem jego jedności.

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