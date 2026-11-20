Bułgaria nie dysponuje obecnie wystarczającymi możliwościami technicznymi, aby wykrywać i niszczyć drony na akwatorze Morza Czarnego. Stwierdził to premier Rumen Radev podczas konferencji „Morze Czarne 2026: Bliski Wschód”.

Według szefa rządu obecny sprzęt nie pozwala Bułgarii skutecznie wykrywać ataków dronów wzdłuż całego wybrzeża Morza Czarnego. Od czasu do czasu kraj otrzymuje wsparcie od lotnictwa patrolowego sojuszników, a obecnie wraz z partnerami pracuje nad zorganizowaniem bardziej regularnego nadzoru powietrznego nad potencjalnymi zagrożeniami.

Radev skrytykował również polityków, którzy nie zgadzają się z oceną możliwości technicznych bułgarskiej armii. Porównał ich do zwolenników teorii płaskiej Ziemi, wyjaśniając, że pojedynczy radar brzegowy nie jest w stanie wykryć nisko lecącego drona z odległości 100 km, a tym bardziej drona morskiego o małej powierzchni odbicia.

Oświadczenie premiera spotkało się z krytyką ze strony opozycji. Lider partii GERB Bojko Borisow nazwał rząd „mistrzami wymówek” i poddał w wątpliwość skuteczność systemu obronnego kraju, jeśli nie jest on w stanie zestrzelić dronów.

Były minister spraw zagranicznych Daniel Mitow ze swojej strony wezwał Radeva do jasnego wypowiedzenia się na temat pochodzenia dronów atakujących statki na Morzu Czarnym oraz ich przynależności, jak podaje BNR.

Od początku października w strefie ekonomicznej Bułgarii zaatakowano już siedem statków.

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