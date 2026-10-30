Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham po szczycie poświęconym przekazywaniu uprawnień regionom wezwał do zapewnienia skoordynowanego podejścia we wszystkich częściach Zjednoczonego Królestwa. Podkreślił, że Szkocja, Walia i Irlandia Północna nie mogą zostać w tyle, podczas gdy Anglia rozszerza przekazywanie uprawnień władzom regionalnym, poinformowała Anadolu Agency.

Rozmowy ze Stormontem

Burnham wyraził rozczarowanie nieobecnością na szczycie pierwszego ministra i wicepierwszego ministra Irlandii Północnej. Jednocześnie zaznaczył, że rozmowy ze Stormontem będą kontynuowane, aby rozszerzyć podobne podejścia do przekazywania uprawnień na wszystkie części kraju.

Według premiera program przekazywania uprawnień w Anglii szybko postępuje, a budżet przewiduje dalsze działania na rzecz rozszerzenia kompetencji regionów. Oświadczył, że wzrost gospodarczy nie może czekać, a mieszkańcy wszystkich części Wielkiej Brytanii powinni zobaczyć poprawę sytuacji w zakresie zatrudnienia i poziomu życia.

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Innowacje i zatrudnienie młodzieży

Na szczycie omawiano również reindustrializację i wsparcie zatrudnienia. Jednym z kierunków może być przekazanie finansowania innowacji na poziom regionalny. Szkocja i Walia mają samodzielnie określić strukturę takich mechanizmów w swoich krajach, podczas gdy rząd Wielkiej Brytanii i zdecentralizowane rządy mogą wspólnie wspierać struktury regionalne.

Osobną uwagę poświęcono zatrudnieniu młodzieży. Burnham oświadczył, że zbyt wielu młodych ludzi w Szkocji, Walii i Anglii pozostaje bez pracy, dlatego wsparcie zatrudnienia należy maksymalnie zbliżyć do poziomu lokalnego. Po posiedzeniu Narodowej Rady Gospodarczej strony mają kontynuować rozmowy o przekazaniu Szkocji i Walii dodatkowych uprawnień w zakresie wsparcia zatrudnienia.

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