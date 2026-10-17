Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham podczas wydarzenia w North Lanarkshire zaproponował przyznanie regionom Szkocji szerszych uprawnień, w tym przekazanie na poziom lokalny części funkcji związanych ze wsparciem zatrudnienia. Wezwał również rządy Wielkiej Brytanii i Szkocji do bliższej współpracy w celu poprawy usług publicznych, podaje Anadolu Agency.

Propozycja dla regionów

Burnham nazwał swoją inicjatywę poważną i szczerą propozycją, mającą na celu przekazanie lokalnym społecznościom większej kontroli. Jego zdaniem należy przeanalizować zasoby i uprawnienia decyzyjne na poziomie regionalnym w Szkocji, aby żaden region miejski nie został w tyle.

Premier zaznaczył, że proces regionalnej dewolucji powinien przebiegać szybciej. Ostrzegł, że niektóre szkockie miasta i miasteczka mogą pozostać w tyle za regionami północnej Anglii, gdzie rozszerzane są uprawnienia regionalne.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wsparcie zatrudnienia

Burnham zaproponował przekazanie Szkocji uprawnień związanych z pracą Departamentu Pracy i Emerytur. Opowiedział się za zlokalizowanym modelem wsparcia zatrudnienia, podobnym do tego funkcjonującego w Anglii, lecz dostosowanym przez szkocki parlament.

Pierwszy minister Szkocji John Swinney przed wystąpieniem Burnhama oświadczył, że jest zainteresowany konstruktywną współpracą z rządem Wielkiej Brytanii i popiera przyznanie szkockiemu parlamentowi jak największej liczby uprawnień. Burnham wezwał oba rządy, by skupiły się na praktycznych rozwiązaniach, a nie na sporach konstytucyjnych. Zaznaczył również, że mieszkańcy Szkocji, podobnie jak ludzie w Anglii i innych miejscach, cierpią z powodu kryzysu kosztów życia.

Czytaj nas na